NOTE: Stadio “Riviera delle Palme”, cielo nuvoloso, 13°C. Campo in condizioni non perfette. Samb in completo rossoblù, Fano in bianco

ANGOLI: 5-5

AMMONITI: Cecconi (F) 19’st, Schiaroli (F) 32′ st

ESPULSI: Cardella (S) 4′ st

MARCATORI: Carrà (F) 31′ st, Marras (S) 33′ st, Cecconi (F) 44′ st

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Conson, Cardella, Favo, Agostinone, Mauthe, Luzzetti, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia

A disposizione: Guerrieri, Murati, Feliz Rabacal, Sciarra, Amato, Scarponi, Tassi, Del Moro, Alboni

Allenatore: Manolo Manoni

ALMA JUVENTUS FANO: Bizzini, Allegrucci, Severini, Urbinati, Bonacchi, Schiaroli, Roberti, Niang, Drole’ Boza, Nappello, Zingaretti

A disposizione: Tommasino, Tomassini, Malshi, Antonioni, Nappo, Zanni, Carrà, Serges, Cecconi

Allenatore: Andrea Mosconi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, gli ospiti battono il calcio d’inizio

1′ Luzzetti ferma Niang in scivolata, palla che finisce in corner

3′ Mancino al volo tentato da Viscardi, pallone altissimo

5′ Favo perde palla e rischia di innescare il contropiede di Niang, che però si spegne

5′ Punizione per la Samb, atterrato Marras

6′ Dribbling di Luzzetti, la squadra ospite deve intervenire mettendo palla in corner

7′ Ancora un angolo, Angiulli crossa molto, troppo lungo

8′ Drolè finisce in fuorigioco, azione pericolosa per gli ospiti che viene interrotta

9′ Tiro sbilenco di Bonacchi che finisce in rimessa laterale

11′ Rimessa in zona d’attacco per i rossoblù

11′ Cardella stoppa il pallone con un braccio, azione d’attacco che viene fermata

15′ Luzzetti manda il pallone in corner, da cui scaturisce un cross teso che viene intercettato di testa da Urbinati: la sfera finisce sul fondo

17′ Agostinone chiude alla grande Drolè, Samb che torna padrona del pallone. Marras poi guadagna subito corner

18′ Angiulli cerca un attaccante in area, ma il suo cross è troppo lungo per tutti

19′ Cambio di Manoni: esce, non contento, capitan Angiulli. Al suo posto Tassi

22′ Punizione per la formazione fanese, schema poco efficace

23′ Corner per la Samb, batte Marras

24′ Cross sul primo palo di Marras, palla deviata: Bizzini deve intervenire in maniera decisiva. Poco dopo scontro tra Marone e Niang: i due restano a terra

25′ Brutto fallo su Proia, Zingaretti non viene però ammonito

28′ Fuorigioco di Luzzetti, azione fermata dal direttore di gara

29′ Drolè prova a servire Niang, quest’ultimo finisce però in offside

30′ Fallo su Drolè, Fano che prova a manovrare

31′ Cardella atterrato, non c’è fallo: Viscardi finisce poi a terra e questa volta l’intervento viene sanzionato

32′ Proia cade a terra e tocca il pallone con un braccio, fallo in attacco

34′ Grande azione della Samb: Cardella inventa un filtrante geniale per Marras, Bizzini neutralizza il pericolo

36′ Fallo su Cardella, rossoblù che tornano a farsi vedere

40′ Viscardi guadagna un corner insperato

43′ Maxi-occasione per il Fano! Conson commette un errore madornale e si fa sorprendere da Drolè, che conclude però nel peggiore dei modi: pallone a lato

45′ Finisce il primo tempo, reti inviolate al Riviera: buon ritmo ma poche occasioni da gol

SECONDO TEMPO

1′ Al via il secondo tempo, nessun cambio all’intervallo

1′ Fallo di Proia, punizione per la formazione ospite

2′ Corner per il Fano, che ha iniziato bene la ripresa

3′ Marone sventa un’altra grande chance per Drolé

5′ Espulso Cardella! Il numero 7 ha mandato a quel paese l’arbitro, che ha sentito tutto e lo ha immediatamente sanzionato

7′ Corner per il Fano, dalla bandierina Roberti

10′ Drolè si lascia cadere in area, pallone che finisce sul fondo. Doppio cambio pronto per Mosconi: Escono Nappello e Zingaretti per Carrà e Zanni

12′ Proia subisce fallo, batte subito il piazzato e prova a servire Marras che viene però arginato dai difensori ospiti

15′ Zanni atterrato da Mauthe: ammonito, forse ingiustamente, il 18 rossoblù

16′ Allegrucci stende Proia, inspiegabilmente l’arbitro non estrae il cartellino

17′ Altro doppio cambio per il Fano: escono Urbinati e Niang per far posto a Nappo e Cecconi

18′ Buona azione del Fano: Cecconi serve Zanni che tira in porta di prima, ma la conclusione è telefonata

19′ Cecconi stende Luzzetti, ammonito

21′ Fano che prova ancora ad attaccare, ma non conclude

22′ Fallo su Mauthe commesso da Roberti, Samb che può rifiatare

24′ Carrà si butta a terra nell’area avversaria, semplice rimessa dal fondo per Marone

24′ Nappo prova il destro a giro, altissimo. Pronto nel frattempo a entrare Feliz: esce Proia

27′ Scontro tra Tassi e Nappo, i due vengono soccorsi dagli staff medici

28′ Tassi zoppica vistosamente, ma sembra poter proseguire

30′ Viscardi commette fallo, punizione per il Fano

31′ VANTAGGIO DEL FANO. UN GRAN TIRO DI CARRA’ SI INFILA SOTTO L’ANGOLINO ALLA SINISTRA DI MARONE

33′ Fallo su Marras, ammonito Schiaroli: punizione ghiotta per la Samb. Entra del Moro al posto di Tassi

33′ GOL DELLA SAMB! MARRAS DA DUE PASSI! Il 20 rossoblù trasforma un assist di Viscardi e acciuffa il pareggio!

37′ Cross pericoloso, Marone fa suo il pallone

39′ Fano che spedisce il pallone sul fondo. Cambio per i rossoblù, out Luzzetti: Murati entra al suo posto

42′ Cambio per Mister Mosconi: fuori Roberti, al suo posto Malshi

43′ IL FANO TORNA IN VANTAGGIO. HA SEGNATO CECCONI. Il suo colpo di testa è molto sporco, ma imprime alla palla uno strano effetto che sorprende un incolpevole Marone: il portiere protesta per un presunto tocco di mano del fanese

45′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero

45+3′ Feliz devia un passaggio, corner per il Fano

45+5′ Finisce qui, la Samb in 10 si deve piegare al Fano di Mosconi. 1-2 il risultato finale