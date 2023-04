MONTPRANDONE – Seppur giovanissimo, ha già all’attivo tre libri pubblicati. Parliamo dell’autore Matteo Piermanni, classe 2004, che presenterà il suo ultimo lavoro presso il Centro Pacetti di Centobuchi domenica 16 aprile alle ore 17.30.

“Un lupo speciale. Nuove creature fantastiche” è il titolo dell’ultima opera dello scrittore, edita da Capponi Editore, che rappresenta un prosieguo del suo primo libro, “Un lupo speciale e altre creature fantastiche”, pubblicato nel 2019. Sempre allo stesso anno risale la pubblicazione de “Il giardino dei colori”.

L’autore

Matteo Piermanni è nato a San Benedetto del Tronto il 26 aprile del 2004. Sin dai primi anni di età il suo divertimento era ascoltare le fiabe che gli leggevano i genitori, per poi fare finta di leggerle e finendo così per raccontarle a memoria. Durante il secondo anno di asilo le insegnanti con stupore si sono accorte che leggeva da solo le consegne degli esercizi e volevano farlo andare direttamente in prima elementare, ma i genitori hanno preferito fargli continuare il suo percorso come tutti i suoi compagni di classe. Pian piano ha iniziato a coltivare la passione per la lettura, tanto che ad oggi ha letto quasi quattrocento libri di ogni genere. In quarta elementare ha vinto il suo primo concorso di poesia, con un componimento intitolato “Dov’è la pace”. Frequenta Liceo Linguistico di San Benedetto e suona il pianoforte.