MONTEPRANDONE – Mercoledi 5 aprile, presso l’Associazione Mosso Piceno odv – La bottega di fotografia di Monteprandone, si è potuto ammirare come diverse correnti artistiche possono coesistere e amalgamarsi per uno scopo comune, quello di comunicare un’emozione attraverso delle narrazioni audio, audiovisive, sensoriali e poetiche.

Per far si che il tutto riuscisse, oltre alla fotografia, perno dell’associazione, si sono unite la musica, la poesia, la narrazione e il teatro.

Tutto questo è stato possibile grazie al fotografo ospite della serata e ad alcuni comprimari. Il fotografo Giancarlo Mancini, per i suoi reportage fotografici, le sue narrazioni e le poesie. La violinista Monteprandonese Erika Vagnoni, Maestra di violino (vecchio ordinamento I°livello) nel 2017 al conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara e nel 2020 ha conseguito la Laurea in Musica da Camera sempre presso lo stesso conservatorio, per le impeccabili interpretazioni dei brani. La Compagnia Filodrammatica G.A.d’A APS di Offida, intervenuti nella persona del presidente Mauro Moretti e degli allievi-soci Camilla, Laura Riccardo e Sara per la lettura interpretativa delle poesie.

Un ringraziamento all’Amministrazione dei Monteprandone e al suo staff che supporta prontamente l’associazione.

In ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento da parte dell’associazione ai Soci e a quanti sono intervenuti alla serata.

L’Associazione Mosso Piceno si incontra tutti i mercoledi presso la Nuova Sala Riunioni a Centobuchi di Monteprandone.