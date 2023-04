SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta nella mattinata del 6 aprile presso la Sala Consiliare del Comune la conferenza stampa di presentazione del progetto “formAZIONE fuoriCLASSE”, un percorso formativo nato dal Piceno Cinema Festival e curato da Accademia AIFAS, che vede la collaborazione tra i comune di Ascoli e San Benedetto. Il progetto coinvolgerà 20 ragazzi delle quinte classi di tre istituti superiori: i licei Orsini e Licini di Ascoli e il Rosetti di San Benedetto. Erano presenti all’incontro gli assessori all’istruzioone dei due Comuni, Donatella Ferretti per Ascoli e Lina Lazzari per San Benedetto del Tronto, Il direttore dell’ AIFAS Marco Trionfante, lo Sceneggiatore Giulio Troli, i dirigenti scolastici Cinzia Pettinelli degli istuitruti Orsini e Licini di Ascoli e Stefania Marini dell’Istituto Rosetti di San Benedetto, gli insegnanti Giuseppe Di Caro del Licini e Silvia Marconi del Rosetti, che coordineranno il lavoro degli allievi.

Il progetto si svilupperà attraverso tutte le fasi dalla scrittura del soggetto alla postproduzione e sarà infine proiettato all’interno del Piceno Cinema Festival. Il corso, della durata complessiva di 200 ore prevede una selezione degli allievi in questi giorn ed avrà inizio a settembre 2023 per concludersi a maggio 2024.

“Ritengo che sia un progetto molto interessante a cominciare dal titolo: formAZIONE fuoriCLASSE – asserisce Lina Lazzari“. E’ molto importante promuovere la collaborazione tra San benedetto ed Ascoli perchè la cultura è di tutti e va oltre i campanilismi”

“E’ uniniziativa bellissima che coinvolge tutto il territorio Piceno- aggiunge Donatella Ferretti – che ci unisce sotto il segno dell’arte e della cultura”

“Invidio questi ragazzi -dice lo sceneggiatore Giulio Troli – perchè se avessi avuto io la stessa occasione, mi sarei risparmiato tanto lavoro da autodidatta per coltivare la mia passione. Questo progetto mira a far acquisire ai ragazzi quelle competenze per poter poi andare a guardare i film con cognizione di causa e spirito critico”

“Voglio solo aggiungere che questo percorso prosegue quello che abbiamo fatto l’anno scorso col Piceno Cinema Festival- chiosa Marco Trionfante- Il lavoro dura un anno. I ragazzi metteranno in scena un film che sarà proiettato, non solo al Piceno Cinema Festival, ma sarà iscritto in concorso ad altri festival.”

Oltre al direttore di AIFAS Marco Trionfante parteciperanno al progetto, nella veste di tutor , anche alcuni professionisti che collaborano con l’ente, tra cui: Stefano Reali (regista e sceneggiatore), Monica Zapelli, (sceneggiatrice), Pasquale De Cristofaro (regista e attore), Giulio Troli, (sceneggiatore), Giorgio Borghetti (attore e doppiatore)