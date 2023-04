SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ruba in più negozi della Riviera. Arrestato un 38enne. Segue il comunicato dell’Arma:

«I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto, impegnati in uno specifico servizio notturno finalizzato a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, in particolar modo furti, a seguito di una segnalazione al 112 pervenuta alla Centrale Operativa sono intervenuti in una zona della Marina individuando un soggetto che si stava allontanando con fare circospetto. Immediatamente i Carabinieri hanno sottoposto a controllo il giovane, un 38enne del teramano, rinvenendo, occultati sulla sua persona, alcuni arnesi da scasso (cacciaviti e pinze) nonché una consistente somma di denaro (circa 800 euro) della quale non sapeva fornire giustificazioni».

«Le successive verifiche che ne scaturivano» – recita la nota – «hanno permesso ai militari operanti di accertare che l’uomo, poco prima, aveva commesso dei furti presso alcuni esercizi commerciali della Riviera forzando le porte di ingresso e rubando il contenuto dei registratori di cassa. Per tale motivo il 38enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato continuato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto. La refurtiva recuperata è stata restituita agli aventi diritto».