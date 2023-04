SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa con grande successo la stagione teatrale 2022/23 del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto con la commedia di Maurizio De Giovanni “Mettici la mano”, portata in scena martedì 4 aprile, con replica mercoledì 5 aprile, da Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, per la regia di Alessandro D’Alatri.

Tre personaggi diversi e appartenenti a tre mondi completamente lontani ed estranei l’uno dall’altro si ritrovano, per scampare alle bombe naziste nella primavera del 1943, in uno scantinato di Napoli, che fa da sfondo a una serie di dialoghi e riflessioni sulla caducità della vita, il rischio della morte, il confine tra giustizia e ingiustizia, la necessità della fede, la povertà e la prepotenza dei ricchi, che si sentono in dovere di abusare dei più poveri e deboli. Tematiche di sconvolgente attualità che, attraverso il racconto privato dei tre protagonisti, fanno da filo conduttore a una pièce in cui il dramma, nel senso di azione, è tutto concentrato nelle loro parole e nei loro gesti, che da soli riescono a tenere in piedi un intreccio che si dipana a poco a poco, fino all’epilogo, tenendo lo spettatore incollato alla poltrona.

Un finale che, come tutta la commedia, concentra in sé dolore e speranza, il gusto amaro di vite sfortunate e stravolte dall’angoscia di perdite e ineluttabili sconfitte, ma anche il guizzo gioioso della speranza di un riscatto, di una nuova esistenza, di una salvezza, forse anche grazie al dono della fede, rappresentato dalla statua di gesso della Madonna Immacolata che si erge in un angolo della stanza, come un quarto personaggio muto e silenzioso, giudice, ma anche assolutore.

In una girandola di emozioni forti, tra riso e pianto, ilarità e commozione, il femminiello Bambinella, il brigadiere Maione e Melina, la ragazza da lui arrestata per aver ucciso il marchese di Roccafusca, presso cui era a servizio, si regalano a vicenda una parte di sé, imparando e, al tempo stesso, insegnandosi l’un l’altro, che il confine tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra morale e immorale è molto labile e che le false apparenze e il finto perbenismo spesso nascondono una triste verità.

Un’interpretazione intensa e potente, snella e calzante, che è riuscita a portare sul palco, con naturalezza, ironia e credibilità, una storia di grande umanità che non lascia indifferenti.