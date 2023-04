ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropaolo G., Tedeschi (27′ st Veccia), De Cesaris, Guerrero, D’Intino (27′ st D’Angelo), Pietropaolo A., Picciola, Iovannisci (16′ st Galli), Liberati.

A disposizione: Tamburini, Russi, Piunti, Di Salvatore, Travaglia, Fares. Allenatore Salvatore Fusco

CIVITANOVESE: Cannella, Giordani (13′ st Foresi), Ruggeri F., Rapagnani ( 27’st Ballanti), Greco (34′ st Ruggeri F. Jr), Trombetta, Garcia, Mangiacapre, Wali (30′ st Galli), Cipriani, Mandolesi (21′ st Cosignani).

A disposizione: Taborda, Perugini, Tempestilli, Paolucci. Allenatore Francesco Nocera

MARTINSICURO – Esce a testa alta l’Atletico Centobuchi dalla Coppa Italia dopo essere stato battuto dalla Civitanovese per 1-2 nella semifinale di ritorno e all’andata per 1-0.

Nella prima frazione di gara la prima occasione ce l’hanno i biancazzurri al 22′ pt: Tedeschi avanza nella metà campo rossoblu e prova la botta dalla distanza, Cannella si lascia scappare dalle mani la palla che sbatte sul palo. Al 30′ pt legno degli ospiti: Trombetta dalla bandierina destra del calcio d’angolo crossa in mezzo e trova la deviazione aerea di Greco che si stampa sulla traversa. Al 37′ pt arriva il gol della formazione di Nocera: Cipriani in posizione centrale trova l’imbucata in area per Garcia che con il piattone destro batte Beni, 0-1.

Al 42′ pt la formazione di Fusco va vicina al pareggio: Liberati in posizione centrale all’altezza della lunetta dell’area di rigore trova sulla sinistra l’inserimento di D’Intino che a tu per tu con Cannella si lascia ipnotizzare e l’estremo difensore rossoblu respinge il tiro del 7 con una parata. Dunque si va a riposo sullo 0-1.

Nel secondo tempo la Civitanovese trova il raddoppio: Guerrero riceve dalla rimessa laterale sulla sinistra ma si perde il pallone e Wali con la sua velocità intercetta la sfera e punisce i biancazzurri sul secondo errore difensivo, 0-2. Al 32′ st reazione dei padroni di casa che accorciano le distanze: Pietropaolo G., servito sulla corsia sinistra, entra in area e con il mancino insacca il pallone in rete sotto le gambe di Cannella, 1-2. Al 36′ st la squadra di Fusco si rende pericolosa: Galli al limite dell’area conclude di prima intenzione con un tiro al volo ma il pallone esce al lato sinistro di un soffio.

Al termine dei 5 minuti di recupero è la Civitanovese a festeggiare guadagnadosi l’accesso alla finale dove incontrerà la Vigor Castelfidardo.

Il prossimo match per i biancazzurri sarà domenica 15 aprile alle 16.30 allo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro dove incontreranno il Monturano.

Di seguito il gol dell’Atletico Centobuchi.