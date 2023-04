SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al presidio presso la Regione Marche organizzato da Usb per gli idonei delle graduatorie, ha preso parte anche una delegazione di lavoratrici e addetti Kos Care della struttura sanitaria-assistenziale San Giuseppe di San Benedetto del Tronto, per tenere alta l’attenzione sulla struttura e proseguire lo stato di agitazione che ha già prodotto una mobilitazione del personale nel mese .

USB Lavoro Privato, che aveva già portato all’attenzione della Regione Marche – Servizio Convenzionamento e Accreditamenti – nonché all’AST di riferimento le diverse problematiche chiedendo anche un incontro di approfondimento, ha ottenuto dalla Regione la disponibilità per un tavolo di confronto non appena terminate le verifiche poste in essere presso la struttura dagli organi deputati.

Nelle more di una interlocuzione con gli uffici regionali, USB Lavoro Privato mantiene lo stato di agitazione nell’intento di tutelare fino in fondo i diritti delle lavoratrici e lavoratori e, di conseguenza, anche quelli degli ospiti. Ciò può avvenire solo mediante una organizzazione del lavoro e una dotazione organica che permetta di rendere una prestazione lavorativa con ritmi e carichi di lavoro adeguati nonché di poter rendere un servizio di qualità. Il tutto passa anche attraverso l’applicazione di un CCNL appropriato e comunque con la corresponsione di un salario dignitoso ed in linea con il settore di riferimento ovvero quello di sanità pubblica.