SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la tournée nei teatri più importanti d’Italia di “Queen at the Opera”, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen che, sabato 15 aprile, alle ore 21, sarà al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto.

Prodotto da DuncanEventi, questo spettacolo, che dal suo esordio nel 2015, ha registrato sold out sia in Italia che in Europa, è nato da un’idea del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti. Partner dello show sono RDS, Fenix Pharma e Fenix Life.

Sul palco le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della rock band, saranno accompagnate da un’orchestra d’eccezione, diretta da Piero Gallo e composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno, tra cui il Maestro Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone.

Uno spettacolo di grande spessore artistico e culturale in cui si incontreranno la musica sinfonica e quella rock, la delicatezza degli archi e i riff della chitarra elettrica per rendere omaggio a una delle più grandi band nella storia della musica. A fare da sfondo, ci sarà anche un suggestivo visual show, che contribuirà a creare un’atmosfera di coinvolgimento emotivo.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali.