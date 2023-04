SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ultima gara della fase playoff di Serie C Maschile, la Farmacia Amadio Rsv chiude in bellezza grazie ad una netta vittoria contro Trasporti Frezzotti. I rossoblu raggiungono gli spareggi forti del quarto posto in classifica (a pari punti con la terza forza Appignano, che però ha un maggior numero di vittorie) e si preparano ad affrontare la doppia sfida da dentro o fuori contro la Polisportiva Bottega, con l’andata in trasferta prevista per sabato 15 aprile.

Anche la Serie C Femminile si avvicina alla conclusione della seconda fase playoff, con l’Happy Car che ormai da diverse gare è certa della quinta posizione in classifica. Nella trasferta di Pesaro, le rossoblu conducono una gara costantemente in vantaggio, salvo poi arrendersi alle padrone di casa per qualche disattenzione di troppo. Dopo la pausa di Pasqua, la squadra di coach Maurizio Medico chiuderà la fase playoff in casa contro l’Urbania per poi conoscere le avversarie negli spareggi.

Serie C Maschile

Farmacia Amadio Rsv – Trasporti Frezzotti Francesco 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)

Il commento di coach Rocco Netti: “Dopo questa bella vittoria ci godremo le vacanze pasquali per poi dedicarci all’ultima fase della stagione: gli spareggi promozione. Il primo avversario sarà la Polisportiva Bottega, con l’andata sabato fuori casa e il ritorno in casa nostra.

Tornando all’ultima gara, ho visto sprazzi di ottima pallavolo e sono contento della prestazione. Sicuramente ci sono stati cali di concentrazione: su questo dovremo lavorare nelle prossime due settimane per farci trovare pronti nei match da dentro o fuori.

Abbiamo concluso la seconda fase della stagione con gli stessi punti dell’Appignano, che tuttavia guadagna la terza posizione in virtù del maggior numero di vittorie in campionato. Resta qualche rimpianto, in particolare nella gara contro Fano che oggi festeggia la promozione: nell’ultima sfida abbiamo dimostrato di poter essere al loro livello, se non superiori, senza però strappare la vittoria.

Fano ha mostrato più continuità, mentre noi siamo incappati in incidenti di percorso con sconfitte evitabili che hanno condizionato la nostra classifica finale.

Della sfida contro Frezzotti ci tengo a sottolineare che proprio contro di loro, all’andata, avevamo toccato il fondo con una pessima prestazione. Da lì ci siamo ritrovati, ricompattati e vogliamo arrivare pronti agli spareggi”.

Serie C Femminile

Glasstech Volley Pesaro – Happy Car Rsv 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-22)

Il commento di coach Maurizio Medico: “Stiamo vivendo un momento di stanchezza, perché viviamo un ciclo di partite ininfluenti dal punto di vista della classifica e trovare le motivazioni giuste diventa difficile. Analizzare lo stato d’animo del momento non è facile: di sicuro non ci dimentichiamo tutto quello che di buono è stato fatto finora. In una stagione ci sono sempre alti e bassi sia dal punto di vista individuale che di squadra, ora sta a noi trovare le energie giuste per le partite che conteranno della fase a spareggio.

La partita di Pesaro è stata approcciata molto bene, arrivando perfino all’11-4 per poi subire la rimonta delle padrone di casa. Molto bene nel secondo parziale, che abbiamo vinto nettamente. Nei due set restanti siamo stati praticamente sempre in vantaggio, salvo poi commettere errori banali che ci sono costati la vittoria. Non è colpa delle giocatrici, non è colpa di nessuno: la particolarissima situazione di classifica – che vede da diverse giornate le prime posizioni in classifica già cristallizzate – porta a un inevitabile calo di concentrazione.

Ora abbiamo la possibilità di vivere con serenità la pausa di Pasqua, per poi chiudere la seconda fase stagionale in casa contro l’Urbania. Ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi, sapendo che subito dopo arriveranno l’andata e il ritorno degli spareggi: saranno due partite da dentro e fuori che dovremo giocare dando tutto ciò che abbiamo dentro”.