SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 4 aprile la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una variazione urgente al Bilancio di Previsione 2023-2025 che stanzia € 50.000,00 per la realizzazione di una nuova spiaggia libera ad alta accessibilità tra le concessioni 106 e 107. La variazione è necessaria per permettere la partecipazione dell’Ente al progetto “Marche for all”, gestito dall’impresa sociale “Comete” in qualità di capofila, a cui la Regione Marche ha concesso un finanziamento di € 300.000,00 destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche;

– la proposta di piano programma e di bilancio di previsione 2023-2025 dell’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi” che saranno presentati per l’approvazione nella prossima riunione del Consiglio comunale;

– l’adesione alla 13ª edizione della campagna nazionale “Il maggio dei libri” e il programma delle iniziative per l’occasione realizzate in collaborazione con la libreria “Nave Cervo”, nonché l’erogazione di un contributo per la realizzazione di altre iniziative collegate;

– il regolamento che disciplina il lavoro agile per il personale dell’Ente;

– il programma delle iniziative e degli eventi previsti per il periodo primaverile del 2023 in ambito turistico.