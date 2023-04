SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti, alle ore 11 circa di questa mattina, in via Potenza a Porto d’Ascoli, a causa di un’auto che ha preso fuoco generando una fitta colonna di fumo nero. I Militari hanno provveduto a chiudere al traffico la strada, e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la spegnendo le fiamme. Non si registrano feriti, poiché l’auto era parcheggiata. L’episodio ha creato disagi anche alla viabilità della Statale.