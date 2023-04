SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ducati in mostra a San Benedetto: da sabato 8 a lunedì 10 aprile la città celebrerà il 2022 d’oro della Casa di Borgo Panigale, che si è aggiudicata il Mondiale MotoGp con Pecco Bagnaia e quello Superbike con Alvaro Bautista. Protagoniste dell’esposizione le due Rosse iridate, ma anche altri modelli del costruttore emiliano. Segue il comunicato:

«San Benedetto festeggia, da sabato 8 a lunedì 10 aprile, la Pasqua con le Ducati campioni del mondo in carica, ovvero con la stupenda Moto GP guidata dal campione del mondo Francesco Bagnaia e la Superbike campione del mondo in carica, guidata da Alvaro Bautista. Faranno parte dell’esposizione anche alcuni tra i modelli più prestigiosi della Ducati. Le moto saranno esposte in apposite strutture personalizzate Ducati e assistite dalle Miss Grand Prix, già “ombrelline” dei Gran Premi. Saranno esposte al pubblico in Viale Secondo Moretti, nel centro di San Benedetto e non potevano mancare, a fare da contorno, le vincitrici di Miss Grand Prix. Il pubblico potrà approfittare della situazione per scattare foto e selfie con le due Ducati campioni del mondo 2022 e vedere video inediti delle gare di Moto GP e Superbike. L’amministrazione comunale di San Benedetto, capitanata dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore allo sport e al turismo Cinzia Campanelli, ha fatto sapere di essere molto entusiasta per questo evento che verrà ospitato nei giorni delle feste di Pasqua, accontentando così i tantissimi appassionati, con una “chicca” così importante e difficilissima da aggiudicarsi, il tutto organizzato dal manager emiliano Claudio Marastoni. Le ragazze protagoniste nei tre giorni saranno Miss Grand Prix Ducati, la marchigiana Lucrezia Grella, Miss Grand Prix 2021 Camilla De Berardinis e Miss Motosprint 2023 Viktoriya Yurkevych. Ospite d’eccezione la modella Estefani Yan Monplesi, ex campionessa di atletica leggera della nazionale militare della Repubblica Dominicana nella disciplina salto in alto e in lungo».