SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte il crowdfunding dedicato a The Carnival Society, la startup nascente che celebra il patrimonio culturale italiano attraverso le tecnologie web3, blockchain, smart contract e NFT.

«The Carnival Society» – spiegano gli stessi creatori – «è un’idea condivisa da un gruppo di giovani imprenditori appassionati di cultura e tecnologia. L’obiettivo principale è quello di offrire servizi digitali alle piccole-medie imprese italiane, aiutandole a valorizzare il loro patrimonio culturale e a farlo conoscere al mondo intero.

Grazie alle tecnologie web3, The Carnival Society offre soluzioni innovative per la gestione e la promozione del patrimonio culturale italiano. In particolare, attraverso l’utilizzo di blockchain e smart contract, è in grado di garantire la tracciabilità e l’autenticità dei prodotti Made in Italy tutelando così la loro originalità e la loro qualità.

Non solo: The Carnival Society si propone anche di riportare in vita il folklore italiano, promuovendo le tradizioni e i mestieri artigianali che rischiano di andare persi. Grazie all’utilizzo di tecnologie come i non-fungible token (NFT), la startup italiana crea opere d’arte digitali ispirate alla cultura italiana e le mette in vendita attraverso piattaforme decentralizzate».

La futura startup italiana ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding su Eppela, la piattaforma di crowdfunding più grande in Italia. L’obiettivo della campagna è quello di raccogliere fondi per sviluppare e implementare le soluzioni digitali per il Made in Italy e il folklore italiano proposte da The Carnival Society.

La campagna di crowdfunding sarà lanciata nei prossimi giorni e prevede la possibilità di effettuare donazioni a partire da 10 euro.

«I sostenitori della campagna di crowdfunding» – spiega la nota – «avranno anche la possibilità di ricevere premi esclusivi, come opere d’arte digitali ispirate alla cultura italiana, prodotti Made in Italy di altissima qualità o servizi di consulenza e sviluppo.