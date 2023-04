SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Progetto Resetting, tre webinar dedicati allo sviluppo sostenibile del turismo: si tratta di incontri gratuiti sulle opportunità offerte dalle tecnologie verdi per le PMI. Segue la nota del Comune di San Benedetto:

«Nei mesi di aprile e maggio, nell’ambito del progetto RESETTING, di cui il Comune di San Benedetto è partner, sono in calendario tre webinar incentrati sull’adozione di soluzioni ecologiche e sostenibili nell’attività turistico-imprenditoriale. Il progetto RESETTING mira a coinvolgere le micro, piccole e medie imprese – PMI nella costituzione di una rete tra attività provenienti da cinque diversi Paesi (Albania, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) con lo scopo di dotarle di strumenti digitali innovativi e introdurre buone pratiche nell’ambito dello sviluppo d’impresa sostenibile.

In particolare, il progetto propone l’integrazione delle soluzioni verdi che riducano l’impatto ambientale delle attività, all’adozione di strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e incentiva l’avvio di strategie di lungo periodo che portino avanti lo sviluppo dell’attività commerciale di pari passo con la tutela dell’ambiente.

I webinar si terranno martedì 18 aprile, mercoledì 10 maggio e martedì 16 maggio, a partire dalle 9,30 e saranno interamente in lingua inglese, in quanto saranno condivisi con partecipanti provenienti da tutti e cinque i Paesi coinvolti nel progetto. La partecipazione agli incontri online è gratuita ed è richiesta solo la prenotazione del partecipante attraverso la piattaforma Inntuyo (https://www.inntuyo.com/). Sarà poi sufficiente collegarsi al link Zoom che sarà indicato nel biglietto virtuale, nel giorno e nell’ora dell’appuntamento.

Ciascun evento sarà incentrato su un diverso aspetto dell’innovazione sostenibile e approfondirà i temi anche attraverso l’illustrazione di casi di studio ed esperienze già realizzate: tra le tematiche che saranno trattate ci sono lo sviluppo di reti di mobilità elettrica, la digitalizzazione dei processi di manutenzione e l’impiego della realtà virtuale e della realtà aumentata nel turismo.

“Il progetto RESETTING – ha detto l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli – offre un’occasione alle micro, piccole e medie imprese locali del settore turistico di muovere dei primi passi significativi verso l’ammodernamento delle proprie attività e di formarsi per avviare percorsi di lungo periodo che traghettino le imprese verso una vera e propria rivoluzione strutturale in chiave sostenibile. Per questo invito tutti coloro a partecipare al progetto e auspico una partecipazione importante a questi tre appuntamenti divulgativi”».

Di seguito un elenco degli appuntamenti e i relativi temi per ciascun incontro:

18 aprile 2023

9:30 CET, Meetup “Electric mobility as a solution to increase the sustainable experience in the tourism

sector”

10:15 CET, Meetup “How to digitize maintenance processes (corrective, regulatory and preventive)”

11:00 CET, Webinar “Unlocking Success: Digital Marketing Strategies for the Tourism Industry”

10 maggio 2023

9:30 CET, Webinar “VR and AR as a Smart Tourism Tool”

10:15 CET, Success Business Case “Digital transformation of tourism”

11:00 CET, Meetup “Employee onboarding and professional training”

16 maggio 2023

9:30 CET, Webinar “E-learning Platform”

10:15 CET, Success Business Case “Contractor management software”

11:00 CET, Success Business Case “Innovation in tourism”