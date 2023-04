TORRE SAN PATRIZIO – Spaccio di droga, due arresti dei Carabinieri a Torre San Patrizio. Sequestrati 40 grammi di cocaina e 1.500 euro in contanti. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Compagnia di Fermo e Montegiorgio hanno avviato una

mirata attività sul territorio finalizzata a contrastare lo smercio di stupefacenti. Particolarmente efficace l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e in particolare quelli della Stazione di Monte San Pietrangeli che hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 20enne magrebino di Torre San Patrizio ed un 23enne italiano di Civitanova Marche sempre residente a Torre San

Patrizio, entrambi con precedenti di polizia. L’attività accuratamente pianificata ha consentito di sorprendere i due spacciatori, in due distinte occasioni, in flagranza di reato.

In particolare, nel primo caso, i militari, dopo aver notato il giovane magrebino aggirarsi, con fare sospetto, nei pressi della palestra comunale di via Manzoni di Torre San Patrizio, lo sorprendevano mentre stava recuperando dall’interno della cassetta postale di quell’impianto sportivo una busta di plastica, con 31 involucri in cellophane contenenti cocaina, per complessivi 21,00 grammi, nonché la somma di 1.210,00 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. Analogamente, nel secondo episodio, di notte, i militari hanno attenzionato il giovane che circospetto si aggirava in quel centro, e a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 30 involucri in cellophane contenenti cocaina, per complessivi 17,00 grammi, nonché la somma di 240,00 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio, il tutto rinvenuto occultato all’interno della tasca del suo giubbotto. Gli arresti sono stati convalidati ed il magrebino ha patteggiato una pena di 7 mesi mentre il legale del giovane italiano ha richiesto i termini a difesa e andrà pertanto a processo. Sono stati complessivamente sequestrati circa 40 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish e 3 di marijuana e segnalati anche due assuntori alla locale Prefettura, un uomo di Fermo, noto per altri precedenti e un giovane di Sant’Elpidio a Mare. I due che erano alla guida hanno anche subito il ritiro della patente di guida».