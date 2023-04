SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattina del 4 aprile si è svolta presso la Sede Sociale del Circolo Nautico Sambenedettese (CNS) la conferenza stampa di presentazione della 2ª tappa del Trofeo “Opimist Italia Kinder” e delle altre attività del CNS.

Per chi non avesse familiarità con il mondo della nautica, il Direttore Sportivo del CNS Andrea Novelli, nella nostra video-intervista, spiega in meno di due minuti, in maniera estremamente sintetica ed esaustiva, cos’è un “optimist” e perchè questo particolare tipo di imbarcazione é usato dai bambini per muovere i primi passi nella vela.

Dopoo l’Italia Cup di Ottobre, San Benedetto ospita anche la Kinder a fine Aprile: i due eventi più importanti a livello Nazionale per la fascia di età dagli 8 ai 18anni. Per la kinder sono previsti oltre 300 partecipanti, che porteranno a San Benedetto anche i genitori, accompagnatori ed un numero di persone considerevole ad assistere alla gara. Saranno 12 i piccoli partecipanti allievi del CNS.

A metà Maggio si svolgerà il “Trofeo Riviera delle Palme/memorial Carlo Aleandri “(valevole come selezione ai campionati italiani ORC), poi sarà il turno del “Trofeo challenger Andrea Patacca” (regata nazionaledi vela d’altura) e a luglio il tradizionale “Palio Velico festa Madonna della Marina”. Clicca QUI per il programma completo.

Molta attenzione del Circolo Nautico è riservata all’ambiente, che ha cominciato ad usare l’acqua dei pozzi per pulire le barche, in modo da risparmiare l’acqua potabile che sta diventando un bene sempre più prezioso che non va assolutamente sprecato. Inoltre il Circolo si doterà di un impianto fotovoltaico che produrrà circa 60 KW di cui parte sarà rimessa in rete.