Speciale Centenario, Roberto Di Nicola. “Con Selvaggi formavamo un duo d’attacco stupendo. San Benedetto è una piazza unica”

In maglia Samb dal 1985 al 1987, formò con Franco Selvaggi una delle coppie rossoblu più prolifiche: "Il tifo qui è di un'altro pianeta, non l'ho trovato in nessun'altra piazza"