GROTTAMMARE – L’associazione “Donne in Movimento”, nata dall’esperienza sul territorio di militanti pentastellati, attivisti e semplici cittadini sensibili alle tematiche trattate, lancia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Il collettivo è formato da sette costituenti – tra cui la consigliera Alessandra Manigrasso, candidata sindaca per le elezioni comunali di Grottammare, Eleonora Bellaspiga, volontaria presso la Misericordia di Grottammare, e l’avvocato Maria Franca Roselli – con circa quaranta associati su tutto il territorio marchigiano.

Lo strumento utilizzato per la campagna di sensibilizzazione è stato sviluppato in Messico ed esportato in Italia grazie alla criminologa Danila Barbara. Si tratta del “Violentometro”, una griglia ordinata in maniera crescente che consente di misurare il grado di aggressività esercitata su un individuo. Il righello cartaceo è diviso in tre livelli e scale di diverso colore, a cui viene attribuito un valore di allarme crescente: si parte dalle manifestazioni molto sottili per passare a quelle più subdole, fino ad arrivare a quelle più estreme e pericolose, dove occorre un aiuto professionale.

La campagna è già partita a Grottammare e punta a diffondersi in tutte le Marche attraverso manifesti, materiale cartaceo ed incontri presso associazioni, scuole e Comuni aderenti all’iniziativa.

“Il Violentometro – afferma la Manigrasso – serve ad aumentare la consapevolezza circa la pericolosità di alcuni atteggiamenti per evitare il degenerare di alcune situazioni”.

Eleonora Bellaspiga, invece, racconta la sua esperienza presso la Misericordia di Grottammare: “Mi è capitato diverse volte di intervenire in contesti violenti”. E poi: “Parliamo soprattutto di fatti avvenuti dentro le mura domestiche che coinvolgono principalmente donne, ma anche uomini, anziani e ragazzini. Noi ci occupavamo solo di accompagnarli in ospedale ma è fondamentale agire soprattutto sulla prevenzione”.