Speciale Centenario, Paolo Beni: “Per tre volte siamo stati a un passo dalla Serie A”

"Ricordo il coraggio di mister Eliani: pescò molti giovani locali dall'interregionale, facendoli esordire in Serie B e per poco non centrammo la promozione. Cosa serve oggi alla Samb? Bisogna ripartire dal settore giovanile"