GROTTAMMARE – Nuovi appuntamenti in programma a cura dell’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, che collaborerà anche con la confraternita dell’Addolorata della parrocchia di San Giovanni Battista di Grottammare per le riprese video e il servizio fotografico della sacra processione del Cristo Morto, grazie al LaborFoto di Domenico Campanelli e a SR Video Promotion di Stefano Romani.

Lunedì 10 aprile, il comico Angelo Carestia sarà ospite, alle ore 21,45, alla tradizionale festa di San Basso a Cupra Marittima, mentre martedì 11 aprile, alle ore 16.30, ripartirà la rassegna culturale “Librarsi” con il primo appuntamento presso l’Ospitale – Casa delle Associazioni al paese alto di Grottammare, con la presentazione del libro “La danza della lepre – Storia dell’ultima bambina contadina” di Giuseppina Pieragostini, a cura del professor Luigi Portelli.

Sabato 22 aprile, alle ore 21,15, al teatro Luigi Mercantini di Ripatransone andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna di comicità “Ridendo con di(a)letto” con Angelo Carestia e ‘Nduccio e con ospite la cantante, show girl, vocal coach e musical performer Gloria Conti, reduce dai suoi molteplici successi televisivi e radiofonici.

Sarà di nuovo Gloria Conti a calcare il palco del teatro delle Energie di Grottammare, sabato 29 aprile, alle ore 21,15, in prima assoluta, con “Ciao Lucio”, un omaggio al grande artista. Ospiti anche i performer della scuola di danza Cid Academy. Domenica 30 aprile, invece, lo stesso palco, sempre alle ore 21,15, ospiterà il nuovissimo spettacolo di Angelo Carestia e la Markuzzo Band per una serata di musica e allegria.

A suggellare la chiusura di questa fortunata stagione, il 13 maggio sarà organizzata una gita fuori porta al santuario della Madonna dell’Ambro, ospiti di padre Gianfranco Priori, alias Frate Mago, cui l’associazione Lido degli Aranci invita tutti coloro che vorranno partecipare. Sabato 20 maggio, infine, alle ore 21, per la festa di Santa Lucia, la piazza di Grottammare ospiterà il vincitore di “Italia’s Got Talent”, Andrea Fratellini, e il suo inseparabile compagno di viaggio Zio Tore.

Per quanto riguarda il calendario estivo, che vedrà la collaborazione con il comune di Grottammare per la 38° edizione del festival “Cabaret Amoremio!” con il comico Stefano Vigilante, riconfermato direttore artistico dell’evento, tanti saranno gli ospiti e gli eventi, al momento in via di definizione.

Per informazioni: 335 6234568 e sui canali social ufficiali.

Prevendite per tutti gli appuntamenti nei punti abituali di Grottammare, San Benedetto del Tronto e Ripatransone.