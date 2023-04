SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo e affluenza di pubblico domenica 2 aprile, al pub Medoc di San Benedetto del Tronto, per “The world of music”, l’undicesimo appuntamento di “In Art Winter”, la rassegna letteraria e musicale a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, che ha visto protagonisti l’editrice e poetessa Valeria Di Felice, che ha presentato in prima nazionale il libro “Sonetti e poesie d’amore” di Anna De Brémont, (Di Felice edizioni), da lei curato e tradotto, e il musicista Antoni O’Breskey, che si è esibito nel concerto con pianoforte e voce “The Nomadic Piano Journey”. Le letture sono state a cura dell’attrice Laura Margherita Di Marco; la scrivente ha avuto il piacere di moderare l’incontro.

La serata si è aperta con un fuori programma di Diletta Pandolfi che, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, ha regalato al pubblico di IN ART la lettura di tre sue poesie tratte dalla raccolta “Versi diversi” edita la Librati editore. Diletta è una ragazza autistica che vive a San Benedetto, frequenta l’ A.I.F.A.S. e scrive dall’età di quattordici anni. Ha voluto dare il suo contributo artistico per ricordare che la consapevolezza della malattia può essere un primo passo, forse il più importante, verso l’inclusione.

Quello di “The world of music” è stato un meraviglioso viaggio attraverso il tempo e lo spazio, un interessante percorso attraverso luoghi che hanno evocato culture, sensazioni ed emozioni diverse, ma tutte ugualmente vivide e forti. I sonetti e le liriche di Anna De Brèmont, nella bella e riuscita traduzione di Valeria Di Felice e meravigliosamente interpretati dalla voce di Laura Margherita Di Marco, hanno catturato l’interesse e l’attenzione del pubblico, portando a galla temi archetipici ma sempre attuali, primo fra tutti, l’amore, in ogni sua sfaccettatura: sentimento fugace, ardente passione, legame amicale e familiare, desiderio irrealizzato o impossibile, legame con l’arte. E sullo sfondo, una natura affascinante e selvaggia, che trabocca da molte pagine di un “canzoniere” che, nonostante sia stato scritto alla fine dell’Ottocento, sembra attuale per la potenza delle immagini che evoca e per l’intensità dei sentimenti che risveglia, anche grazie a una traduzione che l’ha reso estremamente moderno e autentico.

“Questo lavoro di traduzione è stato per me un’importante esperienza formativa che mi ha permesso di avvicinarmi al lavoro che i traduttori fanno e di capire il grande valore culturale della traduzione – ha dichiarato Valeria Di Felice. “Anna De Brémont per me era un’autrice sconosciuta, della cui scoperta devo ringraziare Roberto Michilli, il direttore di questa collana dedicata ai classici dell’Ottocento e del primo Novecento poco conosciuti in Italia o tradotti male, che nel suo lavoro di ricerca si è imbattuto in Anna De Bremont– ha poi spiegato. “Grande amica di Oscar Wilde, nata a New York a metà del 1800 e morta nel 1922, la De Brèmont attraversa tutta la società vittoriana e da grande viaggiatrice va in Inghilterra, gira l’Europa e per un periodo vive anche in Sud Africa”. Un personaggio affascinante, poliedrico e sopra le righe che meritava di essere conosciuto e su cui forse molto ancora si potrebbe scoprire.

Geniale, ironico, talentuoso e originale, Antoni O’Breskey, per la terza volta ospite della rassegna In Art, ha nuovamente regalato al pubblico un concerto dove la musica è divenuta espressione di un crogiolo di popoli e culture in cui confluiscono innovazione e tradizione, suoni e ritmi che affondano le loro radici in un lontano passato per acquistare nuova vita nel presente. Una musica la sua, che non conosce confini, quella, appunto, del suo “viaggio nomade al pianoforte”, in cui si incontrano e si fondono esperienze musicali raccolte qua e là per il mondo durante il suo continuo girovagare: echi mediterranei, reminiscenze orientali e influenze irlandesi.

Durante il concerto, O’Breskey ha letto anche alcuni brani e aforismi tratti dal suo libro “Heyoka. Quando la crema del Paradiso traboccò in Irlanda” (Di Felice edizioni). Un altro emozionante momento del concerto è stato quello dedicato al flamenco, suonato alla chitarra e interpretato con grande maestria e passione da Aurelio Boscaini che nel 1991 ha incontrato la musica flamenca e ha collaborato con i più grandi esponenti come Josè Salguero, Tomas de los Reyes, Alberto Rodriguez, Antonio Porro, Corrado Ponchiroli, Maria Josè Leòn Soto, Chiara Guerra, Marisa Diaz, Elena Vicini, Roberta Ravaglia, Lucia de Santiis, Rossella Miltrano, La Malita, Michela Fossà, Manuela Carretta, Marta Roverato, Paolo Mappa e altri.

Il prossimo appuntamento di “In Art Winter” è venerdì 14 aprile, al pub Medoc di San Benedetto del Tronto, con Paolo Restuccia, che presenterà il libro “ Il colore del tuo sangue” (Arkadia edizioni) e Giuseppe Bassi e Federica Michisanti che si esibiranno al contrabbasso nel concerto “Double Bass Stories”.