SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota giunta in redazione stamani, 4 aprile, da parte dell’Amministrazione comunale di San Benedetto, in merito al Centenario della Samb.

Nel giorno in cui si celebra il secolo di vita della Sambenedettese Calcio, l’Amministrazione comunale vuole richiamare alla memoria cittadina il posto che essa occupa nel cuore più autentico della città.

Quello tra Samb e San Benedetto è un rapporto talmente intenso e radicato che è difficile dire dove finisca la narrazione delle vicende cittadine e dove inizi quella della sua squadra di calcio, talmente tanti e impressi nel ricordo di tutti sono i momenti che hanno segnato il percorso di entrambe.

La Samb è i suoi colori rossoblù, è la sua tifoseria, è la serie delle sue imprese sportive. Ma la Samb è anche gli uomini che l’hanno governata, che se ne sono occupati a vario titolo, che hanno gioito, sofferto, imprecato in coerenza con le vette strabilianti e gli abissi più sconfortanti che ne hanno segnato la storia.

A tale proposito, un pensiero particolare va rivolto a quelle persone, innamorate della città in cui hanno vissuto ed operato, che scelsero di impegnarsi direttamente nel condurre la società e che furono capaci di assumersi fino in fondo le loro responsabilità, anche pagando in prima persona. I nomi sono tanti, tutti ben presenti al senso di gratitudine della Città.

Speravamo che i 100 anni di vita coincidessero con un periodo più felice di quelli che abbiamo dovuto vivere negli ultimi tempi: l’Amministrazione comunale, nonostante tutto, confida in una ripartenza su nuove e solide basi. Lavoriamo per celebrare degnamente questo anniversario, magari durante il periodo estivo, con l’auspicio che le nebbie che avvolgono oggi la società possano presto diradarsi.