ASCOLI PICENO – Rapido sold out e grande successo per la seconda tappa marchigiana di “ImprovvisaMente Jazz Night” del duo Danilo Rea – Roberto Pomili, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. Segue la nota:

«Sul palco del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno lo scorso 1 aprile, i due famosi artisti hanno trasportato il pubblico per circa un’ora e trenta minuti senza pausa in un viaggio musicale senza tempo» – spiega il comunicato – «Entrambi hanno dimostrato di avere un talento inarrestabile, presentando un concerto esaltante e non sono mancati i fiumi di applausi.

Il pianista Danilo Rea e il contrabbassista Roberto Pomili hanno dimostrato ancora una volta di essere due musicisti di grande talento, capaci di alternarsi con grande maestria, classe e sicurezza, entrambi sono in possesso di una strabiliante tecnica e musicalità e di una inspiegabile capacita’ di modificare tempi, melodie e ritmi, riannodandoli tutti ad un filo conduttore.

E’ stata una serata all’insegna della musica di qualità, nel corso della quale gli artisti hanno saputo tenere alta l’attenzione del pubblico fino alla fine del concerto, concedendo numerosi bis. Tra gli spettatori, molti fan provenienti anche da fuori città.

Un caloroso ringraziamento va a tutto il pubblico, all’amministrazione comunale del Comune di Ascoli e in special modo al Sindaco Marco Fioravanti per aver fortemente voluto i due artisti nella sua città, e per aver patrocinato il loro concerto».