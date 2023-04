FERMO – Controllo del territorio e prevenzione stradale: l’Arma mette in atto servizi straordinari anche in previsione delle Feste pasquali, 6 denunce e circa 400 persone controllate nel weekend. Segue la nota dei Militari:

«Nel decorso weekend i Carabinieri fermani hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, una donna romena che era rimasta coinvolta in un autonomo sinistro stradale. La stessa veniva sottoposta ad esami ematici risultando positiva ad accertamento alcolemico. A Porto Sant’Elpidio i militari della Stazione Carabinieri hanno denunciato per reiterazione nel biennio di guida senza patente, poiché revocata, un pregiudicato di Grottammare che controllato di notte a bordo della sua auto, risultava sprovvisto del documento di guida poiché revocato, con l’aggravante della recidiva per aver già commesso, in precedenza, identica infrazione al vigente codice della strada. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Nel corso dello specifico servizio i Carabinieri hanno identificato 383 persone e controllato 244 veicoli. Tali servizi di prevenzione saranno attuati nelle ore e nei giorni maggiormente interessati ad intenso flusso di circolazione specie con l’approssimarsi delle festività pasquali. Tra i soggetti caduti nelle maglie dei controlli un giovane a Pedaso sorpreso con 2 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Il giovane è stato denunciato. Arma sequestrata a segnalazione alla Prefettura per consumo non terapeutico di stupefacenti. Altra denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere operata dai militari a Fermo, a carico di un giovane partenopeo trovato in possesso di coltello da cucina lunghezza complessiva cm. 26 e lama cm. 16, del quale non giustificava il porto. Coltello sequestrato.

Nell’arco del servizio straordinario è stato anche sorpreso un pregiudicato della provincia di Macerata, gravato dalla misura della sorveglianza speciale. Lo stesso, benché sottoposto alla misura di prevenzione personale, in violazione delle prescrizioni impostegli si trovava a Porto Sant’Elpidio in un locale. L’uomo è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Infine una denuncia per guida in stato di ebbrezza operata a Falerone dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio che hanno sorpreso un albanese in stato di alterazione alcolica, alla guida della propria autovettura in orario notturno. Veicolo sequestrato e documento di guida ritirato.