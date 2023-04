SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In biblioteca Pasqua con sorpresa. Fino a sabato 8 aprile chi chiederà un libro in prestito potrà avere uno in omaggio.

«A Pasqua le sorprese non sono solo nelle uova» – spiega il comunicato – «da mercoledì 5 fino a sabato 8 aprile tutte le persone che chiederanno un prestito recandosi alla biblioteca comunale “Lesca” potranno pescare un libro in omaggio a sorpresa.

Con l’occasione si ricorda che la biblioteca, durante il periodo pasquale, osserverà i consueti orari di apertura, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30, il sabato dalle 8:30 alle 13. Farà ovviamente eccezione lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, quando, come gli altri servizi comunali non essenziali, rimarrà chiusa».