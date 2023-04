SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Delle Marche è la migliore“.

Così recitava il grande striscione apparso 50 anni fa presso il palazzo sopra bar Massimo, in via Gramsci di fronte alla stazione.

L’occasione, era duplice: da un lato la promozione in Serie B della Samb allora guidata da Marino Bergamasco. Dall’altro il cinquantenario rossoblu (1923-1973). La foto fu scattata dal nostro direttore Nazzareno Perotti.

In quella stagione, la Samb sbaragliò la concorrenza del Girone B ottenendo 54 punti in 38 partite (era ovviamente l’epoca dei 2 punti per vittoria), con ben 9 lunghezze di vantaggio sul Rimini seconda classificata.

Oggi, 4 aprile 2023, si festeggia il centenario della nostra Beneamata: questo lo striscione comparso stamani sotto la Curva Sud del Ballarin, dove si celebrerà la festa con le glorie rossoblu.

Di seguito alcune foto tratte dal nostro archivio, che rappresentano in pieno quello che per anni è stato un vero e proprio miracolo calcistico. Unica squadra in Serie B di tutto il Centro Italia, sulla costa Adriatica non c’erano altre realtà da Bari a Venezia. 21 campionati di Serie cadetta che hanno creato un ricordo indelebile, tramandato di generazione in generazione. E non importa in che categoria si giochi: il “nostro folle amore“, come scrivono i tifosi, continua, nonostante tutto.