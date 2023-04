GROTTAMMARE – Passeggiando in Piazza Carducci, in questi giorni che precedono la Pasqua, è impossibile non far caso all’allestimento della vetrina di una delle attività della zona.

Parliamo della lavanderia della signora Graziella e il particolare allestimento è un presepe pasquale, che narra la storia di Gesù, dalla natività alla crocifissione e risurrezione.

Graziella racconta di aver avuto l’idea circa cinque anni fa, quando raccolse una pietra a Sassottetto e decise di farne un sepolcro, adornato da sabbia e affiancato da una croce: “Vedevo che la gente si fermava, si commuoveva e pregava. Così ho cominciato ad arricchirlo con un pupazzetto e più sabbia, nella quale ho rappresentato simbolicamente i passi di Gesù”.

L’opera che vediamo oggi è curata nei minimi dettagli. Come spiega Graziella: “La scena dell’ultima cena è stata realizzata con il legno dell’ulivo proveniente da Gerusalemme, così come la corona di spine”.