SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seconda vittoria stagionale per il Circolo Tennis Maggioni nella Serie B Maschile di Padel. La formazione sambenedettese ha sfruttato al meglio la gara interna coi bolognesi del Padel Project per imporsi 3-0. Vittorie negli incontri a squadre di Rosetti e Paoletti, Gabrielli e Melchiorre e di Cocciò e Miccini.

Giornata poco fortunata per la squadra femminile che non è riuscita a replicare l’importante successo ottenuto nella trasferta a Cervia, cadendo al Maggioni contro la forte formazione barese del K Sport Academy Triggiano.

Sabato prossimo, sempre sui campi di via Bruno Buozzi, un’altra gara interna per la B Maschile, quella con la formazione romana dell’EUR Sporting Club per il ritorno del girone di Serie B. La squadra femminile sarà invece impegnata in trasferta a Tribiano contro il Padel Factory Milano, sconfitto per 2-1 nella partita di andata a San Benedetto del Tronto.