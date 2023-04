SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli studenti del Liceo Scientifico Rosetti si confermano tra le eccellenze delle istituzioni scolastiche non solo del territorio.

A dare lustro all’istituto sambenedettese questa volta sono Gianandrea Mazza (3M), Francesca Di Pietro (2C) ed Elisa Gaspari (1HM) che si sono classificati al primo posto ai Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM) nella loro categoria e si sono guadagnati l’accesso alla finale nazionale di Palermo, in programma per il 14 maggio 2023 presso la locale Università degli Studi, finale che torna a svolgersi in presenza.

L’ottimo risultato dei tre liceali è giunto dopo il superamento di due selezioni interne, che li ha condotti poi ad accedere alla finale regionale, svolta presso l’ICS “Pian del Bruscolo” di Tavullia (PU). I concorrenti sono divisi in fasce di età, con singole competizioni per studenti dalla terza classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di secondo grado.

Ad organizzare dal 2010 la prestigiosa competizione, aperta a scuole pubbliche e private, italiane e non, è da anni l’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica che si avvale della collaborazione delle scuole partecipanti. L’Accademia garantisce l’esperienza organizzativa, le scuole mettono a disposizione i loro locali e le risorse umane concorrendo alla buona riuscita dei GMM. Referente dei Giochi per il Liceo Rosetti è il professor Luciano Zazzetti.

La bella novità è stata sottolineata dalla Dirigente Scolastica, Stefania Marini, la quale, unitamente al professor Zazzetti e all’intero Liceo Rosetti, si congratula con i tre studenti formulando i migliori auspici per il prossimo passo.