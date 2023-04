SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Le immagini raccontano. Gli Stati Uniti”:

l’ultima opera di Antonio Di Bella –già direttore di Raitre, del TG3, di Rainews nonché, per un lungo periodo, corrispondente da New York- è stata presentata sabato scorso, 1 aprile, presso l’Harena di San Benedetto del Tronto e, di seguito, in una sala dell’Hotel Calabresi, nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club San Benedetto Nord, con il presidente Alessandro Speca, grazie al coordinamento del socio Silvio Venieri e di Mimmo Minuto.

Più di un “racconto fotografico”, il libro rappresenta un vero e proprio viaggio, in immagini, attraverso le fasi più significative della storia americana, offrendo numerose occasioni di riflessione e proponendo interrogativi di non facile soluzione quali, ad esempio, l’attualità del “sogno americano” e del ruolo degli U.S.A. quale difensore della democrazia e delle libertà individuali sulla scena mondiale. Fin dalla presentazione, gli argomenti trattati hanno suscitato vivo interesse tra i numerosi partecipanti all’incontro, i quali hanno interagito con l’autore intervenendo con domande ma anche con semplici riflessioni.

Una serata sicuramente di alto profilo, considerata l’autorevolezza dell’illustre relatore, cui hanno partecipato, oltre ai soci e agli altri ospiti, Francesco Tessitore, Comandante della Capitaneria di Porto di san Benedetto del Tronto, e Stefano Novelli, consigliere comunale di Grottammare nonché del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno.