Scienziati nel Pallone – “Speciale Centenario”: celebriamo la storia con le glorie della Samb

SCIENZIATI NEL PALLONE – Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone dedicata interamente al Centenario della Sambenedettese Calcio, nonostante la situazione societaria da indecente(nario).

Oltre all’ex centrocampista ed anche allenatore rossoblu, Ottavio Palladini, attualmente tecnico dell’Atletico Porto Sant’Elpidio nel campionato di Eccellenza, e Massimiliano Zazzetta, giocatore rossoblu dal 2009 al 2012, saremo in collegamento live con gli ex rossoblu Luigi Cagni, Giorgio Rumignani e Nedo Sonetti.

Sentiremo al telefono anche i contributi di Paolo Beni, Nazzareno Torquati, Franco Selvaggi, Franco Fedeli, Leonardo Mancuso, Sante Perrotta, Stefano Maccoppi, Aldo Sensibile e Michele Colasanto. Insomma, una puntata davvero da non perdere.

In studio i nostri scienziati Nazzareno Perotti e Giuseppe Buscemi. Conduce Antonio Di Salvatore.

La puntata, che andrà in onda in diretta sulla pagina Facebook di Riviera Oggi, sarà successivamente visibile sulla WebTv di Riviera Oggi e sul canale YouTube Riviera Oggi-Piceno Oggi, e verrà trasmessa in replica ogni mercoledì e venerdì su 7Gold Marche, canale 15 del digitale terrestre, alle ore 17.