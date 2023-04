Lundax Lions Amaranto-Fifa Security Unione Rugby 21-14

FI.FA SECUIRTY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Vaccari, Ghidini, Castelletti, Palavezzati, Fioretti, Di Bartolomeo, Alesiani, Paoloni, Gianfreda, Pellei, Fratalocchi, Narducci, Del Prete, Zazzetta, Coppa.

A disposizione: Muratore, Alemanno, Fagnani, Tallè, Scarpantonio, Tosti, Di Marcantonio.

LIVORNO – Partita difficile per i ragazzi dell’Unione Rugby San Benedetto che a Livorno non riescono a superare il muro dei livornesi chiudendo il match 21-14 per i padroni di casa. Nonostante il buon avvio di partita che ha visto i sambenedettesi andare a meta per primi con una azione di pressing, il resto del primo tempo non sono riusciti a contrastare il Livorno, una partita giocata particolarmente in difesa, con gli avversari che hanno spinto molto in mischia e hanno sovrastato i rossoblu in touche.

Nonostante il punteggio si sia rincorso in pareggio, alla fine Livorno conquista la meta finale e chiude la partita sul 21-14. Le mete sono state realizzate da Pellei e Di Marcantonio, trasformate da Ghidini.

Nel weekend le categorie del Minirugby hanno partecipato al Raggruppamento Regionale a San Lorenzo in Campo giocando diverse partite con i pari età di tutte le Marche. La squadra Under 13 ha giocato ad Ascoli insieme agli atleti di Recanati, Ancona e Fabriano, ottenendo un bel risultato. mentre il gruppo Under 15 ha fatto una bella prestazione a Senigallia giocando insieme ai ragazzi del Rugby Ascoli vs Fano-Senigallia.

Il prossimo appuntamento sarà dopo Pasqua e vedrà la Fifa Security Unione Rugby affrontare fuori casa Imola Rugby il 23 aprile alle 15.30.