SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In primo piano il focus di Antonio Di Salvatore su risultati e classifica della 29esima giornata del Girone F di Serie D.

RISULTATI 29ESIMA GIORNATA

 

ROMA CITY-CYNTHIALBALONGA 0-0

A.J. FANO-SENIGALLIA 0-1

AVEZZANO-PINETO 0-1

TERMOLI-SAMB 0-0

MATESE-VASTOGIRARDI 3-0

PORTO D’ASCOLI-CHIETI 1-1

TOLENTINO-NUOVA FLORIDA 0-1

TRASTEVERE-NOTARSCO 1-0

VASTESE-MONTEGIORGIO 2-1

 

 

CLASSIFICA

 

PINETO 66

SENIGALLIA 57

TRASTEVERE 52

CYNTHIALBALONGA 47

A.J. FANO 45

MATESE 43

PORTO D’ASCOLI 42

NUOVA FLORIDA 38

SAMBENEDETTESE 37

AVEZZANO 37

CHIETI 36

VASTOGIRARDI 35

ROMA CITY 33

VASTESE 29

TERMOLI 28

MONTEGIORGIO 27

NOTARESCO 24

TOLENTINO 21

 

 