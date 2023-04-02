SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In primo piano il focus di Antonio Di Salvatore su risultati e classifica della 29esima giornata del Girone F di Serie D.
RISULTATI 29ESIMA GIORNATA
ROMA CITY-CYNTHIALBALONGA 0-0
A.J. FANO-SENIGALLIA 0-1
AVEZZANO-PINETO 0-1
TERMOLI-SAMB 0-0
MATESE-VASTOGIRARDI 3-0
PORTO D’ASCOLI-CHIETI 1-1
TOLENTINO-NUOVA FLORIDA 0-1
TRASTEVERE-NOTARSCO 1-0
VASTESE-MONTEGIORGIO 2-1
CLASSIFICA
PINETO 66
SENIGALLIA 57
TRASTEVERE 52
CYNTHIALBALONGA 47
A.J. FANO 45
MATESE 43
PORTO D’ASCOLI 42
NUOVA FLORIDA 38
SAMBENEDETTESE 37
AVEZZANO 37
CHIETI 36
VASTOGIRARDI 35
ROMA CITY 33
VASTESE 29
TERMOLI 28
MONTEGIORGIO 27
NOTARESCO 24
TOLENTINO 21
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