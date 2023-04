1 – MARONE 6 Poco impegnato, forse ancor meno del suo collega giallorosso

3 – CONSON 6,5 Nel primo tempo effettua due chiusure fondamentali per evitare il vantaggio dei padroni di casa. Nella seconda frazione di gioco il Capitano ha meno lavoro da fare

13 – AGOSTINONE 6 Partita di ordinaria amministrazione per il difensore rossoblù

18 – MAUTHE 6 Impegna Lombardo con un gran tiro da fuori, si fa vedere in avanti in modo ordinato

25 – VISCARDI 6 Come Mauthe, offre una prestazione più che onesta. Cala nella ripresa, Manoni lo sostituisce.

Dall’80’ LUZZETTI 6 Poco incisivo

8 – FAVO 6 (Ammonito al 67’) Non si fa vedere molto, la sua non è però una brutta prestazione. Viene ammonito per aver commesso un brutto fallo

44 – ALBONI SV Uscito per infortunio al 16’, sospetto problema alla coscia per lui

Dal 17’ FELIZ RABACAL 6 Scocca un bel tiro da fuori nel primo tempo, poi si spegne e viene sostituito

Dal 90’ DEL MORO SV Solo 4 minuti per lui, in cui segna un gol in evidente fuorigioco

27 – PROIA 5,5 (Ammonito al 48’) Spreca tante occasioni per mettere in difficoltà la difesa molisana, mai sorpresa dai suoi calci piazzati oggi poco precisi. Al 53’ fa partire un siluro che sfiora il palo, dando l’impressione del gol.

Dal 75’ TASSI SV

7 – CARDELLA 6 Si è battuto bene nei primi 45 minuti, mettendoci sempre il fisico, un suo tiro ha sfiorato la traversa. Evanescente per tutta la ripresa

20 – MARRAS 6 Oggi troppo fumoso, anche se nella prima parte di gara mostra di avere una buona condizione fisica

11 – VITA 6 Poche occasione anche per lui, ma ha fatto ammonire due avversari. Il suo rendimento è calato dopo un periodo con buone giocate e gol

All. MANONI 6 Ancora un risultato utile nella sua gestione, la sensazione è che si potesse fare di più in fase offensiva