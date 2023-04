NOTE: Stadio “Cannarsa” di Termoli, cielo sereno, campo in discrete condizioni. Termoli in giallorosso, Samb in bianco.

ANGOLI: 2-9

AMMONITI: Vita (S) 11′ pt, Scoppa (T) 13′ pt, Antezza (T) 29′ pt, Proia (S) 3′ st, Favo (S) 22′ st, Sicignano (T) 28′ st, Lombardo (T) 45+1′ st

ESPULSI: Antezza (T) 43′ st

MARCATORI:

FORMAZIONI

TERMOLI CALCIO: Lombardo, Antezza, Sicignano, Carnevale, Scoppa, El Ouazni, Caiazza, Maiorino, Ciofi, Di Nisio, Lo Russo

A disposizione: Recchia, Hutsol, Bamba, De Marzo, Da Silva E Costa, Diop, Pipino, Corcione, Dragutinovic

Allenatore: Raffaele Esposito

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Conson, Cardella, Favo, Vita, Agostinone, Mauthe, Marras, Viscardi, Proia, Alboni

A disposizione: Guerrieri, Murati, Feliz, Sciarra, Amato, Luzzetti, Scarponi, Tassi, Del Moro

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, calcio d’inizio ai giallorossi

2′ Rimessa in zona d’attacco per la Samb

3′ Calcio d’angolo per i rossoblù

4′ Conclusione dei padroni di casa, pallone che finisce sopra la traversa

8′ Il Termoli prova a farsi vedere in avanti, non riesce a incidere la trama offensiva

10′ Marras atterrato al limite dell’area, per il direttore di gara non c’è fallo. Capovolgimento di fronte immediato, chiusura di Conson e corner per il Termoli

11′ Ammonito Vita, punizione per i giallorossi

13′ Lo Russo prova a farsi vedere sulla fascia sinistra, la difesa rossoblù chiude bene. Fallo su Cardella, ammonito Scoppa

15′ Marras tenta il dribbling in palleggio, ma non riesce a saltare l’uomo. Samb che resta comunque in possesso del pallone

16′ Alboni accusa un fastidio alla coscia ed è costretto a uscire. Al suo posto Feliz Rabacal Costa

18′ Fallo commesso da Lo Russo su Proia

20′ Termoli che guadagna una rimessa laterale nei pressi dell’area avversaria

22′ Rossoblù che provano a costruire una manovra offensiva, ma non riescono ad avvicinarsi alla conclusione

24′ Altra gran chiusura di Conson, che permette agli uomini di Manoni di respirare

27′ Fallo di Ciofi, punizione per i rossoblù

28′ Proia svirgola e il cross finisce sulla fascia sinistra. Ammonito Antezza per un fallo su Vita

29′ Ancora Proia da calcio piazzato, Favo sbaglia la sponda di testa

31′ Prima parata, non difficile, di Marone in questo primo tempo

32′ Fallo in attacco di Proia

33′ Conclusione nello specchio di Feliz, si allunga Lombardo e fa suo il pallone

35′ Fallo subito da Viscardi, altra punizione dalla trequarti per i rossoblù

36′ Deviazione di testa da parte di Vita, pallone largo

37′ Carnevale si mette in proprio e conclude di destro: Marone è attento

39′ Maiorino commette fallo, punizione per la Samb

40′ Cardella conclude direttamente verso la porta, pallone che finisce poco al di sopra della traversa

41′ Ennesimo calcio di punizione guadagnato dai rossoblù, altro errore di un Proia apparso finora poco preciso

42′ Tiro deviato, calcio d’angolo per la Samb

43′ Bella conclusione di Mauthe, si allunga Lombardo

45′ Altra conclusione deviata, ancora un corner per la Samb

47′ Terminano i due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi

SECONDO TEMPO

1′ Inizia la seconda frazione di gioco, Cardella batte il calcio d’inizio

3′ Ammonito Proia, punizione per il Termoli

5′ La Samb è ancora in possesso di palla ma non riesce a trovare varchi nella difesa giallorossa

7′ Lo Russo finisce a terra in area, proteste dei padroni di casa ma per l’arbitro non c’è nulla

8′ Bel sinistro di Proia, pallone che finisce di poco a lato

10′ Angolo per la Samb, Marras crossa ma Cardella commette fallo in attacco nel tentativo di deviare il pallone

11′ Ancora un corner per i rossoblù, interviene la difesa giallorossa

14′ Tra le file del Termoli esce il numero 37 Lo Russo per far posto al numero 18 Corcione

15′ Corner per i padroni di casa, Scoppa mette il pallone in mezzo ma Carnevale conclude altissimo

17′ Punizione per il Termoli, Scoppa mette un altro pallone in area ma il cross viene intercettato

20′ Calcio d’angolo per la Samb, Marras prova uno schema fin troppo ambizioso

22′ Brutto fallo di Favo, ammonito il numero 8 rossoblù

23′ Il colpo di testa di El Ouazni finisce alto e Marone non deve neanche intervenire

26′ Ritmi molto bassi in questa seconda frazione di gioco, con le squadre che non sembrano intenzionate a rischiare

28′ Ammonito Sicignano, punizione per la Samb

29′ Entra Tassi, Manoni fa uscire l’ammonito Proia

31′ Altro cambio tra le file del Termoli: esce Di Nisio, entra De Marzo

33′ Fallo su Marras, punizione per la Samb. Nel frattempo esce Viscardi per far spazio a Luzzetti

35′ Altro corner per i rossoblù, altra occasione non sfruttata nel migliore dei modi

37′ Tra le file del Termoli entrano Hutsol e Dragutinovic

39′ Timida manovra offensiva dei padroni di casa, subito neutralizzata dalla linea difensiva rossoblù

42′ Fallo su Feliz, espulso Antezza! Proteste dei giallorossi

90′ Entra Del Moro, esce il subentrato Feliz

90+2′ Gol annullato alla Samb per chiaro fuorigioco, Del Moro è oltre la linea dei difensori dopo la deviazione di testa di Conson

90+4′ Finisce 0-0 la partita al “Cannarsa”: poche le occasioni da entrambe le parti