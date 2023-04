SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Chieti.

NOTE

Cielo sereno, campo in buone condizioni. Circa 50 tifosi giunti da Chieti in Curva Sud.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini (02, 80′ Spagna), Passalacqua (75′ Rovinelli ’02), Sensi, Verdersi (02 75′ Buonavoglia ’01), Rossi, Napolano, Battista (85′ Sowe), Zoboletti (05), Evangelisti (03, 55′ Parolisi ’04), D’Alessandro. All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Troiani, Clerici, Fratini.

CHIETI F.C. (4-3-3): Serra (02), Spinelli, D’Innocenzo, Liepa, Di Rienzo (02), Salto, Masawoud (45′ Barbetta), Mercuri (01, 90′ Di Prisco), Mancini, Rossi (04, 75’Anticoli), Cesario (78′ Marino). All. Mauro Chianese. A disp. Vitiello, Bregasi, Paglia, Di Meo, Riosa.

ANGOLI

4-5

AMMONITI

Masawoud (C), Rossi (C), Passalacqua (P)

ESPULSI

Mister Chianese (Chieti)

MARCATORI Sensi 12′ (P), Cesario 43′ (C)

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Prima discesa sulla sinistra di Battista e primo corner per gli orange. Serra allontana di pugno sugli sviluppi.

2′ Punizione dai 35 metri per il Pda. Napolano calcia in porta ma Serra blocca con sicurezza.

11′ Altro spunto di Battista, che si procura un calcio di punizione al limite del lato corto dell’area.

12′ GOL DEL PORTO: sul calcio di punizione, Napolano mette in mezzo un pallone forte e teso che attraversa tutta l’area, Sensi sbuca sul secondo palo e di piatto mette in porta. L’ha sbloccata sul palla inattiva il Porto. 1-0.

15′ Bella azione personale di Petrini a destra, che si guadagna il secondo corner orange.

16′ Battista chiama lo schema e batte rasoterra arretrato per Napolano tutto solo. Il 10 calcia in porta ma Serra respinge, poi Sensi manca il tap in. Bello lo schema che aveva colto di sorpresa gli abruzzesi.

23′ Contatto Zoboletti-Masawoud. Punizione per i padroni di casa dal vertice sinistro dell’area di rigore.

24′ Napolano mette in mezzo ma la sfera scivola sul fondo.

26′ Insistono gli orange, bel cross di Evangelisti a cercare Battista, Serra allontana di pugno.

28′ Altra bella trama degli orange, con D’Alessandro che arriva al tiro dal limite. Alto.

30′ Prova a farsi vedere il Chieti, cross di Mercuri dalla trequarti, facile preda di Testa.

31′ Mancini riceve in area e prova a calciare da buona posizione, Passalacqua respinge.

35′ Resta a terra Battista dopo un contrasto con Liepa, ma sembra in grado di proseguire.

37′ Occasione Chieti: gran giocata di Mancini che protegge spalle alla porta e mette in mezzo ma nessuno riesce a trovare la zampata, palla direttamente sul fondo.

38′ Dalla parte opposta, è Rossi a liberare il mancino dal limite. Serra blocca.

40′ Brutto intervento da dietro di Maaswoud che falcia Battista dopo che gli era andato via in dribbling. Giallo.

41′ Sulla punizione, Napolano calcia sulla barriera.

42′ Insiste il Pda. Verdesi mette in mezzo per Rossi, che di petto appoggia a Napolano. Il destro del capitano è alto.

43′ PAREGGIO CHIETI: cross di Mercuri e colpo di testa di Cesario che trova la rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Tutto pari.

44′ Tensione tra le due panchine, con mister Chianese che è andato ad esultare quasi in faccia a Ciampelli. Vola anche un rosso per un membro dello staff tecnico del Porto d’Ascoli.

45’+2 Finisce qui un primo tempo molto teso. Chianese incontenibile continua a discutere con l’arbitro.

Espulso mister Chianese nel tunnel, dopo le reiterate proteste all’indirizzo del direttore di gara.

SECONDO TEMPO

46′ Fallo di Passalacqua su Cesario che guadagna punizione dai 30 metri.

47′ Rossi mette in mezzo per Cesario che di testa mette alto.

50′ Conclusione dal limite di Cesario, Testa blocca. E’ rientrato benissimo il Chieti.

55′ D’Alessandro libera il destro dal limite, largo.

58′ Punizione per i neroverdi quasi dalla zona della bandierina. Rossi mette in mezzo ma colpisce Napolano, unico uomo in barriera.

65′ Cross di Napolano a cercare D’Alessandro, ma si alza la bandierina dell’assistente.

70′ Pronti ad entrare Buonavoglia e Rovinelli tra le fila orange.

72′ Ora è il Chieti a mantenere il possesso palla, il Porto d’Ascoli si affida alle ripartenze.

74′ Destro dal limite di D’Alessandro deviato in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

76′ Tiro-cross di Anticoli, direttamente sul fondo. Nel Pda dentro Spagna per Petrini, vuole vincerla Ciampelli.

80′ Angolo guadagnato dal Chieti. Anticoli mette in mezzo ma la difesa libera.

82′ Dalla parte opposta si guadagna un corner anche il Pda. Napolano mette in mezzo per Rovinelli che schiaccia di testa da 5 metri, ma la palla rimbalza a terra, si impenna e finisce alta. Grande occasione.

85′ Ciampelli manda dentro anche Sowe per Battista in questi ultimi 5′.

87′ SFIORA IL GOL IL PDA: gran destro di Parolisi, che sorvola di un nulla l’incrocio.

90′ Concessi 4′ di recupero.

90’+3′ Non si gioca, ritmi bassissimi e gioco spezzettato dalle molte interruzioni per crampi.

90’+4′ Finisce qui il match, senza ulteriori emozioni. Porto d’Ascoli-Chieti 1-1.