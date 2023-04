SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partita ostica quella contro i teatini, l’ottimo comparto difensivo degli orange evita la debacle. Una gara equilibrata non facile da gestire, alla fine il risultato rispecchia l’andamento dell’incontro

Testa 6: Un paio di interventi non molto difficili, sorpreso dall’ottimo Cesario non arriva in tempo sul pallone. Non sempre è colpa del portiere quando si prende un gol, a volte è bravo l’avversrio a realizzarlo.

Petrini 7: Compie miracoli in difesa, fluidifica, una spina nel fianco anche nelle azioni offensive.

Sensi 7: Insieme agli altri difensori sventa gli assalti degli avversari. Riesce a trovare lo spazio per andare a rete confermando di essere pericoloso anche in fase offensiva

Passalacqua 6,5: Sempre sul pallone, essenziali i suoi interventi per sventare leiniziative più pericolose degli avversari, incolpevole sul gol di Cesario.

Zoboletti 6: Si spinge in avanti e sa quando deve rientrare. Sempre al suo posto, il classe 2005 sa come deve giocare e lo fa bene.



Battista 5,5: Al di là di qualche spunto nel primo tempo, non trova la quadra. Nella ripresa combina poco, non è al 100%

Rossi 6,5: Si coordina bene al centrocampo, puntuale in fase di rilancio.



D’alessandro 6,5: Gioca con tenacia, fondamentale sia in copertura, sia in fase offensiva.



Verdesi 5,5: Abbastanza spento rispetto al solito, non è la sua giornata



Napolano 6: E’ sempre lui a coordinare il gioco, forse non la migliore delle sue prestazioni, ma il suo contributo è sempre prezioso.



Evangelisti 5: Non influisce sul gioco, presenza quasi inutile, mancano gli spunti.



dalla panchina:

Parolisi 6: Senza infamia ne’ lode, prestazione onesta.



Buonavoglia SV

Rovinelli 6 : Una garanzia



Spagna 6 : Forse perchè fresco, cerca di farsi notare, ma non fa in tempo ad entrare in partita.



Sowe SV