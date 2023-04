GROTTAMMARE – Consigliera di opposizione durante l’amministrazione Piergallini, Alessandra Manigrasso ha ufficializzato oggi la sua candidatura a sindaca nelle prossime elezioni comunali. Lo rende noto la candidata stessa in una nota stampa.

La lista comprenderebbe dodici candidati appartenenti alla società civile, inclusa la Manigrasso con la certificazione del Movimento 5 Stelle. Definito anche il logo.

“Comunità in Movimento per Grottammare” è il nome della lista elettorale: “un processo di partecipazione nato per individuare, insieme a cittadini, comitati, associazioni e liste civiche del territorio azioni e strategie per la nascita di una rete locale di persone che sviluppi e gestisca la città”, spiegano.

“Mentre gli altri hanno iniziato da tempo la campagna elettorale abbiamo preferito dare più risalto alla nostra attività sui temi,” affermano.

Infine, concludono la nota con richiami rivolti all’amministrazione attuale su più fronti: “Spazi verdi completamente non curati e strade come groviere. Tutto questo nonostante ci si pavoneggi per i diversi cantieri aperti a poche settimane dal voto. I lavori del lungomare continuano a far discutere. Il quartiere zona ascolani negli ultimi anni è stato attenzionato solo per un concerto ed il sottopasso irregolare di via Dante Alighieri ormai è una priorità. Così come la viabilità cittadina”.

Con la candidatura della Manigrasso salgono quindi ufficialmente a quattro le liste in campo nell’imminente tornate elettorale.