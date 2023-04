PASSATEMPESE: Strappini, Maraschio, Polidori (28′ st Simoncini), Stacchiotti, Montesi, Stortoni, Catena, Capomagi, Ferreyra, Zannini, Mihaylov.

A disposizione: Belli, Scarponi, Polverigiani, Cavezzi, Martiri, Lorenzini, Clementi, Storani. Allenatore Francesco Moriconi

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (28′ st Pietropaolo G.) Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Piunti (28′ st Guerrero), D’Intino (36′ st Di Salvatore), Pietropaolo A., Galli, Travaglia (24′ st D’Angelo), Liberati.

A disposizione: Filipponi, Russi, Tedeschi, Picciola, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

PASSATEMPO – Grande reazione dell’Atletico Centobuchi che dopo la sconfitta casalinga contro il Matelica, torna alla vittoria battendo in trasferta 0-1 la Passatempese.

Il primo tempo regala subito la prima occasione al 5′ pt con Fabi Cannella che servito in profondità da Pietropaolo A., entra in area di rigore e crossa basso all’altezza dell’area piccola dove però non trova la deviazione vincente dei propri compagni ben posizionati. Al 29′ pt rispondono i padroni di casa: cross dalla sinistra per Zannini che a pochi passa dalla porta colpisce di testa ma il pallone finisce al lato di pochissimo. Per il resto la partita è molto maschia, fisica e combattuta, infatti, il primo tempo termina sullo 0-0.

Nel secondo tempo bisogna aspettare il 18′ st per la prima occasione e la formazione di Fusco passa in vantaggio: Pietropaolo A. batte il calcio di punizione dalla destra e trova con un cross basso sul primo palo la deviazione di Piunti che deposita in rete per lo 0-1.

Due minuti più tardi l’Atletico Centobuchi va vicino al raddoppio: cross dalla sinistra di Pietropaolo A. indirizzato sul secondo palo dove arriva Galli di testa ma la sfera finisce di poco al lato.

Dopo una prova da grande squadra unita, dopo aver saputo soffrire, dopo 4 minuti di recupero i biancazzurri possono festeggiare la vittoria e salgono a 44 punti in classifica.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 5 aprile alle ore 19.30 allo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro, dove la formazione affronterà la Civitanovese per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata finì 1-0 per i rossoblu.