SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si alzano i toni in Consiglio comunale, nel momento in cui la maggioranza prende la parola per ribattere all’opposizione.

Di seguito il video dell’accesa discussione coi tifosi, che hanno contestato in particolare le parole del vice sindaco Tonino Capriotti e dell’assessore Bruno Gabrielli: “Avete perso la nostra fiducia”.

Video a cura di Mauro Vannini

L’intervento di Bruno Gabrielli e il battibecco con gli ultrà.

Il vicesindaco Capriotti perde le staffe con i tifosi: