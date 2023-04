GROTTAMMARE – Con il varo del bando di concorso per nuovi comici, è partita l’organizzazione della 38ma edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” affidata alla direzione artistica dell’attore e comico romano Stefano Vigilante anche per il 2023.

I cabarettisti interessati a calcare la scena del Festival di genere più antico d’Italia, dunque, possono già visionare il regolamento del concorso e prenotarsi alle selezioni, inviando un provino in video entro il 5 giugno. I migliori sei accederanno alle serate finali del 28 e 29 luglio per contendersi il titolo conquistato da tanti attuali big della comicità italiana.

Al concorso possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in Italia.

Il regolamento e tutte le informazioni necessarie per partecipare sono consultabili nel sito ufficiale del Festival www.cabaretamoremio.it

Il vincitore delle “Finali Nuovi Comici” si aggiudicherà un assegno di 1000 euro messo in palio dalla Città di Grottammare e la partecipazione a tre serate retribuite a cachet corrente, messe in palio dall’associazione Lido degli Aranci, a cui il Comune ha confermato la collaborazione, ormai storica, per l’organizzazione delle fasi selettive e finali del concorso.

Il Festival dell’Umorismo Cabaret, amoremio è una produzione diretta del Comune di Grottammare, organizzata insieme all’AMAT-Associazione Marchigiana Attività Teatrali. La manifestazione nasce nel 1985 come palcoscenico estivo per i protagonisti della comicità nazionale e nel tempo, attraverso investimenti specifici e costanti, si è arricchita per qualità e quantità di proposte.