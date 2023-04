SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida in trasferta per la Samb che affronterà domenica 2 aprile alle ore 15 allo Stadio “Gino Cannarsa” il Termoli.

Lo scorso anno i giallorossi hanno vinto il Campionato di Eccellenza Molise classificandosi in prima posizione a 79 punti. L’ultimo precedente con la Samb sorride ai rossoblu che nella sfida casalinga al “Riviera” hanno vinto per 3-0 lo scorso 20 novembre. A decidere la gara la doppietta di Cardella e il gol di Proia.

Per quanto riguarda l’ultimo precedente in terra molisana risale al 22 febbraio 2015 dove le due formazioni si spartirono la posta con un 2-2. Ai tempi segnarono Tozzi Borsoi e Baldinini rimontando due volte lo svantaggio.

Nel campionato in corso la formazione di Esposito è posizionata al quartultimo posto a 27 punti, in piena zona play-out, a soli tre punti di vantaggio dal Notaresco, in zona rossa.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 4 vittorie, 15 pareggi e sono ben 9 le sconfitte incassate giunti alla 29^ giornata.

Sono 23 i gol segnati e 31 quelli subiti e con queste statistiche il Termoli si posiziona al quarto posto per peggior difesa e attacco. Inoltre con i dati alla mano i giallorossi non vincono da febbraio quando tra le mura amiche battevano l’Avezzano 1-0.

Giocatori da tenere d’occhio: Antonio Carnevale, centrocampista classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Napoli e della Casertana ha partecipato a diversi campionati di Serie D con le maglie di Olympia Agnonese, Pro Sesto, Portici e Picerno. Il 22enne campano sta ben figurando con la formazione molisana dove fino ad oggi ha realizzato 8 gol e 3 assist in 28 presenze, partecipando al 48% dei gol realizzati dalla sua squadra.

Una sfida difficile dove i rossoblu non possono permettersi di sbagliare e di cercare quanto meno di dare continuità alla vittoria rocambolesca contro la Vastese dopo i due rigori falliti dagli abruzzesi.