TERAMO – Tenta di uccidere la moglie, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Segue la nota dell’Arma:

«Lo scorso 25 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Teramo erano intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Teramo, dove era giunta una donna 74enne, in gravi condizioni dovute a varie lesioni da arma contundente.

Le immediate indagini svolte dai Carabinieri del N.O.R. di Teramo e della Stazione competente per territorio permettevano di appurare che la donna era stata colpita, più volte, al volto e al capo dal marito, un uomo del luogo di 82 anni, con un attizzatoio per il camino in ferro.

Attivato il c.d. “Codice Rosso”, le indagini sono state coordinate sin da subito dalla Procura della Repubblica di Teramo ed hanno portato ad una compiuta ricostruzione dei fatti: sabato 25 marzo u.s., intorno alle sette del mattino, all’interno della casa in cui i due coniugi vivevano con i figli maggiorenni, il marito geloso colpiva ripetutamente al capo e al volto con una spranga metallica la vittima, mentre dormiva, causandole lesioni per le quali è tuttora ricoverata presso l’ospedale di Teramo.

Per quanto sopra la Procura della Repubblica di Teramo, concordando pienamente con le risultanze investigative relazionate dai Carabinieri del N.O.R. di Teramo, richiedeva ed otteneva dal GIP. in sede, una ordinanza di applicazione della misura cautelare custodiale in carcere, eseguita dai carabinieri ieri sera».