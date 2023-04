ANCONA – Nelle Marche una legge regionale per l’endometriosi, l’A.P.E. dà il suo contributo. Le volontarie dell’Associazione Progetto Endometriosi sono state coinvolte in audizione sanità per l’istituzione della normativa che tutela le donne. Tra le proposte, la formazione specialistica per il personale sanitario e gli psicologi. Segue il comunicato:

«Le volontarie dell’APE Associazione Progetto Endometriosi sono state ricevute in audizione sanità nella sede del consiglio regionale delle Marche il 29 marzo 2023 per dare il proprio contributo sulla definizione della legge per la tutela delle donne affette da endometriosi, a cui l’ente sta lavorando. Accompagnate da Alice Pettinari, referente del gruppo delle Marche dell’A.P.E., che unisce pazienti di tutta Italia, le volontarie hanno incontrato i consiglieri regionali Anna Casini e Giorgio Cancellieri, promotori dell’iniziativa. L’obiettivo della proposta di legge è quello di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della patologia, che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, ma anche migliorare le cure e la ricerca, istituendo un registro per la raccolta e analisi di dati clinici e sociali sulla malattia, e la Rete dei PDTA – Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, che possano strutturare centri sanitari in tutta la regione, orientando le donne, le quali spesso sono costrette a rivolgersi a specialisti e ospedali fuori dal territorio marchigiano con costi aggiuntivi per loro e per il sistema sanitario, verso i migliori percorsi di cura.

Spiega Alice Pettinari: «Abbiamo proposto di arricchire la legge con la formazione specialistica al personale sanitario, come medici, ginecologi, radiologi, ma anche gli psicologi, essendo una malattia che necessita di grande supporto psicologico durante il percorso terapeutico, che comporta un cambiamento di vita radicale. È fondamentale investire non solo sui macchinari per la diagnosi, ma anche mettere in campo strumenti per mantenere la situazione clinica stabile ed evitare la chirurgia, dunque: farmaci, alimentazione, corretto stile di vita, supporto psicologico».