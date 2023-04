SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Luciana Barlocci, del Gruppo Misto, è intervenuta duramente contro la maggioranza nel corso del Consiglio comunale aperto sul Ballarin.

“Noi come minoranza abbiamo richiesto questo Consiglio comunale aperto. Cerchiamo risposte da mesi che non arrivano. Il Sindaco lavora senza comunicare niente a nessuno, il 19 novembre il professor Canali è stato in città e ha presentato Il progetto della rigenerazione urbana del Ballarin: siamo stati costretti a chiedere questo consiglio aperto, i cittadini devono sapere. Il progetto su cui si sta lavorando, è completamente diverso da quello che è stato presentato alla città il 19 novembre. E’ ora che emerga la trasparenza della maggioranza, dovete raccontare alla città cosa avete intenzione di fare, perchè qui ancora nessuno lo ha capito”.