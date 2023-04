SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una città senza passato è una citta senza futuro. Non si è riusciti a tutelare la “casa bassa” di via Degli Orti, ultima testimonianza di un’architettura, tipica della civiltà marinara che è elemento identitario della nostra città. Sono cominciati i lavori di demolizione del tetto e degli interni per trasformare l’antico manufatto, in un confotevole modulo abitiativo, orpellato da un marketing grossolano. Si è scelto di pagare un grande architetto per riqualificare il Ballarin, ma prioprio nell’anno del centenario, l’Amministrazione Comunale decide di demolire la Curva Sud, e con essa tutta la memoria dei fasti calcistici della Samb, ma anche della tragedia del rogo. Tutto solo perchè mantenerla secondo il progetto di Canali sarebbe costato troppo, più della metà dei fondi intercettati dalla precedente amministrazione.

Abbiamo intervistato Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, che insieme ad altre associazioni aveva costituito il Comitato per la Tutela della Casa Bassa sambenedettese.

“Il Circolo dei Sambenedettesi, insieme ad altre associazioni tra le quali il FAI, ha fatto una battaglia, che purtroppo ha perso, per la conservazione della casa Bassa Sambenedettese. Cosa non è andato esattamente? “

“Noi abbiamo cercato insieme alle altre associazioni che hanno partecipato a questa battaglia di tutela della casa bassa, di sollevare la questione e parlare ai sambenedettesi, perché fossero loro i primi difensori di questo patrimonio. Non va dimenticato che stiamo parlando di una casa dell’Ottocento, il fattoche sia povera è un discorso secondario. Anche i sassi di Matera sono poveri però sono stati Tutelati. Il fatto che non si tratti di un palazzo signorile, ma del luogo dove vivevano le famiglie dei pescatori, non vuol dire dire che valga meno. Quindi la battaglia era questa: dire che è un luogo simbolico della vita quotidiana del settore principale che ha trainato questa città, quello della pesca, andava tutelato e salvaguardato e magari fatto diventare un museo della casa. La città forse non l’ha capito, come non hanno capito le istituzioni, a cominciare dalla Soprintendenza, perché ci chiediamo, come mai non si è intervenuta su questa questione. La casa oramai è stata completamente sfaldata, chi passa in via degli Orti lo può constatare, non c’è quasi più. È vero che faranno un recupero ma non è un recupero filologico. Si trasforma una casa che ha fatto la storia in un appartamento privato; non mi pare un grande risultato e per la città: non per noi. Noi ci siamo messi a disposizione, poi è San Benedetto che deve riflettere sul fatto che stiamo perdendo tutto quello che è il patrimonio del passato di questa città. “

“Lei è stato assessore alla cultura San Benedetto, ed assessore regionale, quindi un po’ di esperienza di amministrazione ce l’ha. Che cosa avrebbe potuto fare in questo caso l’Amministrazione che invece non è stato fatto per tutelare la casa bassa?”