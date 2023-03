CENTOBUCHI – Ultima seduta di allenamento per l’Atletico Centobuchi di mister Fusco che sabato 1 aprile alle ore 16 presso lo Stadio “M. Gallo” di Passatempo, affronterà la Passatempese. Dopo la seduta odierna è stato intervistato il difensore Roberto Piunti.

Piunti: “Con il Matelica è stata una partita difficile come ci aspettavamo. A mio avviso una partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti e gli avversari sono stati bravi a sfruttare al meglio ciò che hanno creato. È una sconfitta che arriva dopo tante partite positive, sappiamo il nostro valore e le nostre capacità, il morale della squadra rimane comunque alto. Con i compagni di reparto mi trovo molto bene, il mister sa darci le giuste indicazioni per esprimerci al meglio. Anche con i nuovi si è stretto subito un bel legame e sono persone che si sono integrate bene fin da subito. Il gruppo? Parecchi compagni già li conoscevo avendoci giocato insieme in passato. Siamo un bel gruppo unito dove ognuno è disposto a sacrificarsi per il compagno, perciò sono molto soddisfatto. Passatempese? La prossima sarà una partita difficile come tutte da adesso alla fine, siamo alle ultime battute del campionato e i punti iniziano a pesare di più. Ogni squadra darà il massimo per poter raggiungere il proprio obiettivo, perciò mi aspetto una gara dura dove avrà la meglio chi sarà più concentrato e riuscirà a portare dalla propria parte gli episodi che capiteranno”.