SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima gara per la Infoservice Sambenedettese Basket che affronterà il Porto Sant’Elpidio Basket, match in programma per domenica 2 aprile alle ore 18 al Palazzetto “B. Speca”. Dopo la seduta odierna sono stati intervistati coach Alessandro Roncarolo e coach Piero Bianchi, allenatore delle formazioni dell’Under 15 e dell’Under 17.

Roncarolo: “Contro Montemarciano c’è stata la tegola Marino e abbiamo dovuto fronteggiare le problematiche. Complimenti agli avversari, si sono dimostrati una squadra tosta e lo sarà anche ai play-off. È un peccato che la gara sia stata diretta male, un arbitro può sbagliare ma non può essere presuntuoso di fronte a certi episodi. Porto Sant’Elpidio? Per noi terminerà il campionato e sarà l’occasione per una passerella finale per i giovani che avranno più spazio. Ci sarà anche l’esibizione delle squadre di minibasket e del settore giovanile. Inoltre interverrà anche l’associazione MichelePerTutti e doneremo delle uova di Pasqua ai nostri ragazzi, con l’acquisto delle stesse la società andrà a sostenere le iniziative della MichelePerTutti”.

Bianchi: “L’Under 17 a livello di risultati è stato abbastanza soddisfacente. Il nostro obiettivo è quello di seminare per il futuro e quindi di costruire giocatori pronti per la prima squadra. Tutti hanno messo il proprio impegno da settembre ad oggi. L’Under 15 ha avuto un compito molto duro di giocare in Eccellenza e ci siamo misurati con squadre molto competitive. I ragazzi hanno colto al meglio l’opportunità per migliorare il più possibile. Giovani in prima squadra? Ne sono stati convocati molti e si sono fatti trovare pronti. Il livello della C Gold rapportato con quello dell’Under 17 è abbastanza impegnativo. Il fatto che ci siano tanti ragazzi di San Benedetto che hanno costantemente fatto parte della rosa è indice di obiettivo raggiunto”.