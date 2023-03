SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di venerdì 31 marzo, la sala consiliare del Municipio cittadino ha ospitato il convegno dedicato alla memoria del professor Piero Alberto Capotosti, al suo grande apporto accademico e all’influenza avuta della sua figura professionale in ambito giuridico.

L’iniziativa, intitolata “L’attualità del pensiero di Piero Alberto Capotosti”, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento della grande rilevanza dell’evento, che ha visto la partecipazione di diversi nomi illustri del mondo giuridico, accademico e politico.

Il convegno è stato introdotto dal sindaco Antonio Spazzafumo, al cui intervento sono seguiti i saluti da parte della sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, del rettore dell’Università Politecnica delle Marche – UNIVPM Gian Luca Gregori, del prefetto di Ancona Darco Pellos, dell’avvocato Francesca Palma del Consiglio Nazionale Forense, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Paolo Travaglini, dell’avvocato Achille Castelli dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, del magistrato Edmondo Bruti Liberati e, infine, della consorte del professor Capotosti, la professoressa emerita Angela Del Vecchio dell’Università LUISS “Guido Carli”, con il coordinamento del promotore dell’iniziativa, Gerardo Villanacci, professore ordinario di Diritto Privato dell’UNIVPM.

Con l’obiettivo di approfondire il pensiero del professor Capotosti, che ancora oggi trova riscontri, risultando ancora attuale a distanza di anni dalla sua scomparsa, l’evento ha avuto due relatori di altissimo profilo, che hanno condiviso la loro testimonianza dell’opera dell’illustre accademico: la professoressa Paola Severino, emerito di Diritto Penale all’Università LUISS “Guido Carli” e già ministro della Giustizia, e il dottor Luigi Salvato, procuratore generale della Corte di Cassazione.

“Piero Alberto Capotosti aveva un legame forte con San Benedetto – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo nella sua introduzione al convegno –. Premio Truentum nel 1998, per il professore ogni occasione era buona per tornare qui, tra i ricordi più cari e le amicizie più sincere. Con l’incontro odierno si chiude un ciclo iniziato nel 2018 con la presentazione della prima iniziativa in memoria del professor Capotosti, ma se ne apre subito un altro con il premio di laurea a lui dedicato, che valorizzerà il lavoro svolto dai giovani nel segno dell’opera del nostro concittadino”.

“Abbiamo considerato tutti quanti un onore essere qui per ricordare Piero Alberto Capotosti – ha commentato Paola Severino – ma a parte l’onore che abbiamo sempre nel celebrare certi ricordi, certe memorie, in questa occasione c’è anche l’ emozione di farlo qui; per una scelta bellissima di Angela. Una scelta non così scontata. Noi avremmo potuto ricordare, anzi Angela avrebbe potuto decidere di ricordare, Piero Alberto in tante altre sedi prestigiosissime: la Corte Costituzionale la sede del CSM lo stesso Quirinale (sappiamo tutti dei dei legami che lui ha avuto con i vari Presidenti della Repubblica che hanno accompagnato la sua vita istituzionale), ma lo ha voluto fare qui, perché San Benedetto è la città in cui Piero Alberto è nato e vissuto ed alla quale erano legati i suoi ricordi di più intimi, più personali”

“La sua attività è sempre stata volta alla ricerca dello studio e dell’effettivo funzionamento della nostra forma di governo e alla individuazione chiara dei suoi possibili miglioramenti -ha ricordato Lucia Albano – e ci ha trasmesso una concezione del diritto come forma dell’ordine politico all’interno di una comunità che è profondamente attuale. In particolare il desiderio di ricordare la nozione di equilibrio. Per il professor Capotosti l’equilibrio nella Costituzione Italiana sta proprio nel tenere bilanciati, senza squilibrarli i diversi poteri, ed è una posizione attuale. Sicuramente è un insegnamento che può essere offerto oggi alla politica in un momento di grande rinnovamento democratico, di un processo riformatore in atto e mi preme ricordare il pensiero di Capotosti attraverso una sua brevissima citazione: si tratta di trovare il giusto equilibrio tra una potestà di decisione che possa appoggiare su una forte base di legittimazione e un corretto potere di controllo che sia capace di attivare, se del caso le previste forme di responsabilità. Ecco è un insegnamento utile a chi in questo momento deve comunque svolgere un ruolo in un contesto di crisi profonde, in un processo riformatore in atto”